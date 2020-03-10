العبادلة: اجراءات احترازية للتعامل مع مستجدات فايروس كورونا

غزة-الرأي

أكد د. رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى بالإدارة العامة للمستشفيات أن وزارة الصحة اتخذت مجموعة من الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، منها تخصيص مركزا للحجر الصحي على معبر رفح للعائدين من الدول التي أعلن بها تفشي الفايروس، مضيفا الى ان الوزارة بدأت بإلزام كافة العائدين الى غزة بالحجر المنزلي الالزامي لمدة ١٤ يوم.

وأشار د. العبادلة الى أن الساعات القادمة سيتم الانتهاء من تجهيز مستشفى ميداني على معبر رفح لعلاج الحالات ومتابعتها وعلاج الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس حال ثبوتها ، إضافة الى وضع نقطة طبية على معبر بيت حانون لمتابعة القادمين صحيا والتأكد من سلامتهم.

وأضاف د. العبادلة أن وزارة الصحة قامت بتجهيز المستشفيات ومراكز الرعاية بالمستلزمات الوقائية اللازمة للطواقم الطبية، ووضع سياسات وإجراءات لمكافحة العدوى للحالات المشتبه بها مع تخصيص رقم (103) في الوزارة للإجابة على استفسارات الجمهور وللمتابعة مع المحجورين في المنازل.