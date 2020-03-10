شرطة الشمال والدفاع المدني يلتقيان برئيس بلدية بيت لاهيا

غزة-الرأي

التقى وفد من شرطة محافظة (شمال غزة ) وجهاز الدفاع المدني رئيس بلدية بيت لاهيا أ.عزالدين الدحنون، وكان في استقبالهم عضو المجلس البلدي أ.محمد الزين، ومدير البلدية د.تامر الصليبي.

وكان على رأس الوفد كل من محافظ شرطة شمال غزة العقيد حسن الجماصي، ومدير مركز الدفاع المدني في بيت لاهيا المقدم محمد عسلية، ومسؤول الاطفاء في المركز النقيب سعيد شبير، ومدير مركز الدفاع المدني في جباليا المقدم أحمد الكحلوت، وإطفائي جباليا المساعد إبراهيم أبو وردة، ومسؤول الأمن والسلامة في الجهاز الرائد سهيل نصار.

واتفق الطرفان على وضع آليات تواصل بين البلدية وجهاز الدفاع المدني والشرطة، بخصوص التنسيق الكامل والمشترك؛ لمواجهة المعيقات التي تشكل تهديداً على حياة المواطنين، والأضرار التي قد تؤذي صحتهم وكيفية تحييدها مسبقاً.

من جانبها ،استعدت البلدية لتزويد الدفاع المدني بخارطة توضيحية، تحدد مناطق الحرف التي قد تشكل خطراً على حياة المواطنين مستقبلاً، وذلك لتسهيل إجراءات السلامة الوقائية، إضافة إلى تسهيل الوصول لتلك المناطق بأقصى سرعة ممكنة حال نشوب أي خطر.

ومن الجدير ذكره، أن البلدية نهاية عام (2019 ) سارعت بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في محافظة الشمال، للتنسيق والتعاون معها بشأن تفادي حدوث مخاطرأو مكاره صحية قد تشكل تهديداً يضر المواطنين.