معهد التنمية البشرية بالداخلية يفتتح دورة "التحليل الأمني"

غزة-الرأي

افتتح معهد التنمية البشرية بالمديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية صباح اليوم دورة تخصصية بعنوان " التحليل الأمني"وذلك بمقر التدريب بأنصار ، بحضور مدير عام المديرية العامة للتدريب عميـد محمد خلف ومدير معهد التنمية البشرية عقيـد د. اسلام شهوان وعدداً من ضبـاط الأجهزة الأمنيــة بمشاركة "40" ضباطًا من الأجهزة الأمنية.

وتعرف المشاركون في الدورة على خطوات التحليل الأمني وأنواعه وأهدافه في تحديد أنماط الجريمة ومراقبة اتجاهاتها ،واستعراض عدد من القضايا ذات البعد الجنائي وطرح حلول لها من خلال عملية التحليل الأمني.

وتسهم المعرفة العامة بأساليب التحليل الأمني في دعم اتخاذ القرارات المسؤولة في الجوانب الأمنيــة حيث يعد التحليل الأمني أسلوب يتبعه الضباط المختصين من خلال متابعة القضايا الأمنية وملاحظتها وجمع المعلومات عنها وتحديد عناصر الجريمـة بشكل دقيق.

بدوره، قال العميـد خلف: إن "افتتاح هذه الدورة التخصصية يأتي في إطـار تعزيز ورفع كفاءة الكوادر الأمنية المتخصصة والتي تعمل في مجالات تطبيق القانون وحفظ الأمن والتحقيق" مؤكداً أن أثر هذه الدورة ينعكس على أمن الوطن والمواطن ومقدراته.

من جانبه ،أشار العقيد إسلام شهوان إلى أن معهد التنمية البشرية يعمل على تنمية مهارات منتسبي الوزارة كلٌ حسب تخصصه ومجال عملـه حيث يسعى لتطوير ورفع جودة كوادر الوزارة من خلال التنمية البشرية بشتى الوسائل الممكنة عبر الدورات التخصصية وورش العمل.

ويعمل معهد التنمية البشرية في هذه الآونة بشكل متسارع في مجال التدريب التنموي النوعـي لكوادر وزارة الداخليــة ضمن رؤية مديرية التدريب الشاملة لرفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني.