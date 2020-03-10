وزارة الإعلام تحيي المرأة الفلسطينية وتطالب بوقف انتهاكات الاحتلال ضدها

غزة- الرأي

هنأت وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي المرأة الفلسطينية، في يوم المرأة العالمي والذي يصادف في الثامن من اذار من كل عام.

وحيت الوزارة قدرة المرأة على تخطي الأزمات وتحديها للصعاب في كافة مجالات الحياة.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المدافعة عن المرأة وتهتم بشؤونها، وتكرس جهودها لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع.

كما طالبت بممارسة ضغوطاتها على حكومة الاحتلال من اجل إطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات ووقف سياسة الاستهداف والحصار والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بحقهن في مختلف شئون حياتهن.

وأدانت الوزارة كافة أشكال الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الصحفيات الفلسطينيات، ودعت بضرورة مضاعفة الجهود في هذا اليوم من أجل تسليط الضوء على هذه الاعتداءات ووضع حد لها.

