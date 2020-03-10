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الدفاع المدني يفتتح دورة في "الإخلاء والنقل الآمن" لموظفي الصليب الأحمر

10 آذار / مارس 2020 01:10

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غزة-الرأي

افتتحت المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم دورة تدريبية بعنوان "الإخلاء والنقل الآمن في حالات الطوارئ" لموظفي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، البالغ عددهم 25 موظفا متدرباً.

بدوره، قال النقيب أكرم البريم مدير دائرة التدريب والتأهيل في إدارة التدريب ومشرف الدورة، إن هذه الدورة التي تعقد بمقر اللجنة في مدينة غزة تهدف إلى إكساب الموظفين المتدربين المهارات الأساسية في الإطفاء والإنقاذ والطرق السليمة والآمنة للإخلاء.

يشار إلى أنه سيتم عقد دورة ثانية لموظفي الصليب الأحمر خلال الشهر الحالي، والتي تأتي ضمن خطة الدفاع المدني للتدريب المجتمعي للعام الجاري.

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