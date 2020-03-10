توجيه الشمال ينفذ 49 نشاطًا خلال فبراير الماضي

غزة-الرأي

نفذت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة شمال غزة57نشاط خلال فبراير المنصرم تنوعت بين جولات ميدانية ودورات وندوات ومحاضرات لمنتسبي وزارة الداخلية وللموقوفين بنظارات مراكز الشرطة والنزلاء بمركز تأهيل وإصلاح الشمال وطلبة المدارس والجامعات، حيث زودت إدارة التوجيه موقع وزارة الداخلية الإعلامي بإحصائية لأهم انجازاتها خلال الشهر الماضي.

وأظهرت الإحصائية تنفيذ 4 جولات ميدانية على الأجهزة الأمنية، وتقديم 5 محاضرات فكرية، وتنظيم 13 لقاءات تعبوية بمصليات الأجهزة الأمنية.

وبينت الإحصائية الأنشطة المتعلقة بالنزلاء والمتمثلة بـ 13 جولة تعبوية للنزلاء، وتنفيذ 4 لقاءات مع نخب طلابية وجامعي ومعلمين، والمشاركة بـ 3 طوابير صباحية طلابية و4 حملات توعية طلابية في مدارس الشمال و3 لقاءات مع المجتمع المحلي.

وأشارت الإحصائية إلى استفادة 9820 شخص من أنشطة هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالشمال خلال فبراير الماضي.