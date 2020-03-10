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شرطة حراسات خان يونس تنفذ "80" مهمةً خلال فبراير

10 آذار / مارس 2020 01:20

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غزة-الرأي

نفذت شرطة الحراسات وأمن المؤسسات في محافظة خان يونس "80" مهمةً ونشاطًا خلال شهر فبراير المنصرم تنوعت ما بين حل إشكاليات بشكل ودي، وتأمين موقوفين، وتحويل بعض القضايا لجهات الاختصاص.

وقال المقدم وائل عبيد مدير شرطة حراسات خان يونس في أن شرطة الحراسات في المحافظة قامت بحل "22" شكوى وإشكالية بشكل ودي.

وحولت "12" شكوى وإشكالية لجهة الاختصاص سواء مكتب تحقيق الشرطة أو المباحث أو غيرها من الجهات الأمنية الرسمية، إضافة لقيامهم بـ"13" مهمة تأمين موقوفين أثناء تلقهم العلاج.

وبين عبيد أن شرطة الحراسات "22" مهمة تامين لأفرع البريد أثناء صرف المنحة القطرية ورواتب الموظفين و"5" مهمات تأمين وفود، كما ونفذ مدير الدائرة حسب الإحصائية "4" جوالات تفتيشية ليلية.

وأشار إلى أن شرطة حراسات بخان يونس نظمت طابور اركان لجميع القوة العاملة، وشاركت نخبة من ضباطها في ورشة عمل نفذتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

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