"أبو الريش" يطلع ممثلي الفصائل الوطنية على الاجراءات الوقائية من كورونا

غزة- الرأي

أطلع وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش، ممثلي فصائل القوى الوطنية والاسلامية على اجراءات وزارة الصحة الوقائية من فايروس كورونا المستجد .

وقال د. ابو الريش خلال اجتماع عقد بمقر وزارة الصحة بمدينة غزة :" إن الوزارة تواصل اتخاذ الاجراءات الضرورية لرفع درجة الجهوزية للتعامل مع مستجدات وتطورات الحالة، مؤكدا على خلو قطاع غزة من فايروس كورونا المستجد " .

كما وبين د. أبو الريش ما حققته الوزارة في هذا الملف بدءا من تجهيز مركز الحجر الصحي على معبر رفح مجهز تجهيزا فندقيا وصحيا بسعة 52 غرفة مستقلة، وقرب الانتهاء من تجهيز مستشفى ميداني لتقديم الرعاية الصحية لمن تظهر عليه أي اعراض، فضلا عن تخصيص طاقم طبي على اعلى مستوى من التدريب والكفاءة يعمل على تقديم الاستشارة الطبية والفحص على كافة العائدين من خلال معبر رفح عبر رصد درجات الحرارة من خلال كاميرا حرارية، والزام العائدين بالحجر المنزلي لمدة 14 يوم ضمن ضوابط واجراءات تضمن سلامة وصحة المجتمع .

الى ذلك، قدم نائب مدير عام الرعاية الاولية لشئون الصحة العامة د. مجدي ضهير شرحا وافيا حول كافة الاجراءات الاحترازية، وبرامج التوعية والارشادات المناسبة، وأهم التجهيزات الفنية والسياسات التي تهدف الى تحقيق الوقاية الكاملة من الفايروس .

بدوره عبر منسق القوى الوطنية والاسلامية الاستاذ خالد البطش، عن الثقة الكبيرة في كافة الجهود والاجراءات التي تؤديها الطواقم الطبية في التعامل مع هذا الحدث الذي يستوجب من الجميع تضافر الجهود ودعم اجراءات وزارة الصحة وتدعيم الحاضنة المجتمعية من اجل تعزيز درجة الوعي وطرق الوقاية .