"الشباب والرياضة" تكرم المراكز الشبابية المشاركة في حملة "النصيرات أجمل"

غزة- الرأي

كرمت وزارة الشباب والرياضة المراكز الشبابية التي شاركت في الحملة التطوعية "النصيرات أجمل"، والتي واكبت أحداث الحريق في مخيم النصيرات، وقام أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة ظهر اليوم الثلاثاء، بتكريم المراكز الشبابية التي عملت في الميدان منذ اللحظة الأولى للحريق والتي ساندت المتضررين حتى مرحلة إزالة الركام والأضرار في سوق النصيرات.

وحضر التكريم في مقر الوزارة بغزة كل من جمال العقيلي مدير عام الشباب بالوزارة، ود. محمود بارود مدير عام المديريات، وبهاء الدين السر مدير الاتحادات والمراكز الشبابية.

وقدم أحمد محيسن وكيل الوزارة شكره للمراكز الشبابية وظهورها في المشهد رغم المأساة التي حصلت في مكان الحدث، وأشاد بشجاعة فرق المتطوعين التي ساندت فرق الإطفاء وإخراج المصابين من مكان الحريق رغم خطورة الموقف، وأضاف محيسن قائلاً:" هذا عهدنا بشباب فلسطين يقدمون التضحيات في كل الميادين ويسطرون أروع معاني التعاون الإنساني في الظروف الصعبة".

وأكد أن الوزارة تقف إلى جانب المراكز وستعمل على دعم تشكيل فرق تطوعية للطوارئ والإسعاف، كما تطرق إلى العديد من البرامج التي تقدمها الوزارة للمراكز الشبابية من أجل خدمة المجتمع والارتقاء بالخدمات لتلبية حاجات كافة الشباب.

بعد ذلك جرى تكريم المراكز الشبابية وهي:" مركز سواعد، مركز وطن، مركز حراك، مركز الملتقى الشبابي، مركز المغازي، كشافة النصيرات".

بدورهم عبر ممثلو المراكز الشبابية عن تقديرهم للوزارة وتكريمها لهم، وأبدوا جاهزيتهم للعمل بكل طاقاتهم رغم الظروف الصعبة وقلة الإمكانات.