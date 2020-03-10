وزارة الاقتصاد الوطني تصدر تقرير انجازاتها لشهر فبراير الماضي

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني، تقرير عملها وانشطتها وانجازاتها عن شهر فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة، أن أطقم وادارات الوزارة المختلفة عملت خلال الشهر المنصرم بكل جد واجتهاد على تقدم كافة التسهيلات للقطاع الاقتصادي وحماية المستهلك والمواطنين، والمتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية وتنظيم جولات تفتيشية للمنشأت الصناعية والمعادن الثمينة.

وفي سياق تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والمستهلكين وأصحاب الشركات والمصانع وتسهيلا عليهم، قامت الوزارة بإطلاق الرقم المجاني (1800112233) لإستقبال التظلمات والشكاوى والاستفسارات الخاصة بهم.

الإدارة العامة لحماية المستهلك

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك من خلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 318 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 3328 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد العينات المسحوبة للفحص المخبري 213 عينة، وتم تحرير 208 مخالفة ضبط وعد الإعلان عن الأسعار وتم فحص وتحليل 206.

وبلغت الزيارات التي نفذتها لدائرة المكاييل والموازين 249 زيارة، تم خلالها ختم 80 ميزان و10 مكاييل.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وافاد التقرير، أن اجمالي عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الشهر 8143 شاحنة، بينما عدد اجمالي الشاحنات الصادرة 396 شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، وأن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم 18 يوم، وأيام الاغلاق 11 يوم، ومن خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بإتلاف كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية وشملت اتلاف (1500 كيلو من الافوكادو، 600 كيلو بوملى، 200 كيلو رمان).

فيما بلغ عدد العلامات التجارية التي تم إيداع طلباتها 90 علامة تجارية، وأن العلامات التي تم نشرها في جريدة الوقائع الفلسطينية 85 علامة تجارية، والتغيرات على العلامات التجارية 38 تغيير ما بين تغيير وكيل مفوض وتغير اسم وعنوان العلامة، وتم تسجيل براءة اختراع عدد 1، وتسجيل 2 نموذج رسم صناعي، وبلغ اجمالي عدد المعاملات التي تم إنجازها في دائر العلامات التجارية 1333 معاملة، وقامت الدائرة بعقد عدد من الدورات وورش العمل لأصحاب العلامات التجارية والمحامين لشرح الية تسجيل العلامات التجارية والخطوات والإجراءات اللازمة للتسجيل أي علامة تجارية.

الإدارة العامة للمصادر الطبيعية

وذكر التقرير ان كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 67,075 متر مكعب، تقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.

الإدارة العامة للصناعة

وقال التقرير إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر فبراير جديد رخصة تشغيل للمنشأت الصناعية والمصانع لعدد 39 مصنع، وتنظيم 84 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع قامت بها الطواقم الهندسية التابعة للإدارة العامة للصناعة، واستقبال 180 مراجع.

الإدارة العامة للشركات

ومن خلال العمل المتواصل في الإدارة العامة للشركات، بلغ عدد المعاملات المنجزة 658 معاملة، وتسجيل خلال فبراير 23 شركة، وأن عدد السجلات التجارية التي تم تسجيلها 401 سجل تجاري، والزيارات الميدانية للشركات والمحلات التجارية 64 زيارة، وزيارة الشركات المساهمة وغير الربحية بلغ 1 زيارة، وبين التقرير أن المواطنين الذين راجعوا الإدارة 1047 مواطن.

مديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة

و بلغت الكميات الواردة من الذهب والفضة لمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة والتي تم دمغها وفحصها (230,145.78) جرام، وأن عدد الجولات التفتيشية التي تم تنفيذها بلغت 21 جولة تم خلالها زيارة عدد 186 محل لبيع الذهب والمجوهرات، بالإضافة الي زيارة 3 مصنع ذهب.

وحدة الشؤون القانونية

أما عدد القضايا المحالة للنيابة العامة بلغت(167) قضية، بشأن أشخاص قاموا بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الاقتصادية، وتم عمل تسويات لعدد 121 معاملة.