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الإعلام الحكومي يستقبل وفدا من كتلة الصحفي الفلسطيني

10 آذار / مارس 2020 02:00

الإعلام الحكومي يستقبل وفدا من كتلة الصحفي الفلسطيني
الإعلام الحكومي يستقبل وفدا من كتلة الصحفي الفلسطيني

غزة- الرأي

استقبلت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الثلاثاء، وفدا من كتلة الصحفي الفلسطيني، حيث استقبل الوفد الزائر رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف ومدير العلاقات العامة والتدريب د. مؤمن عبد الواحد ومدير وحدة التنسيق مع الوزارات محمد حبيب.
و رحب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف بالوفد الزائر، مثمنا الجهود الإعلامية المبذولة من كتلة الصحفي الفلسطيني في التواصل مع الصحفيين والاهتمام في قضاياهم الإعلامية المختلفة.

وأكد ممعروف  أن الإعلام الحكومي يسخر كافة امكاناته ووسائله الإعلامية لكل الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وتذليل العقبات وتقديم الخدمات للصحفيين وتمكينهم من حرية الحركة والعمل الصحفي وتسهيل مهامهم.
 بدورة شكر أحمد زغبر رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني الإعلام الحكومي على حسن الاستقبال، مثمناً جهود الإعلام الحكومي في دعم الصحفيين وتسهيل مهامهم الصحفية ومتابعة القضايا والوقوف إلى جانبهم بموضوعية وشفافية.
وتحدث زغبر أن الزيارة تأتي في إطار تهنئة كتلة الصحفي الفلسطيني للإعلاميات في وزارة الإعلام والصحفيات العاملات في وسائل الإعلام بمناسبة يوم المرأة العالمي، لافتا أن الإعلاميات الفلسطينيات قدمن أروع النماذج في نقل الحقيقة وكشف جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني وقدمن الجرحى والأسرى في سبيل تغطية الأحداث ونقل الحقيقة.
وفي ختام الزيارة قام الوفد بإهداء موظفات وزارة الإعلام باقة من الورود، متمنين لهن دوام التقدم في خدمة القضية الفلسطينية والحقل الإعلامي.

الإعلام الحكومي يستقبل وفدا من كتلة الصحفي الفلسطيني Minfo-81039fa0
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