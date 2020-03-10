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بلدية جباليا النزلة تحفر بئر مياه غاطسة في منطقة النزلة

10 آذار / مارس 2020 02:24

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غزة-الرأي

نفذت الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية "نماء" بالتعاون مع بلدية جباليا النزلة مشروع حفر بئر مياه غاطسة في حي النزلة.

بدوره، قال رئيس البلدية م. مازن النجار إن البئر حفر بتبرع من فاعل خير كويتي، وتنفيذ الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية نماء.

وأشار النجار بأن البلدية تعمل على حفر مثل هذه الآبار في الأحياء التي تعاني من نقص المياه، وذلك للحد من تأثير أزمة الكهرباء على وصول المياه لمنازل المواطنين.
وشكر رئيس البلدية رئيس جمعية نماء د. منير البرش على جهود الجمعية في تنفيذ مشاريع الإغاثة والتنمية وخاصة في حفر آبار المياه.

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