لجنة الطوارئ في محافظة الشمال تتابع إجراءات السلامة في الحرف الخطرة

غزة- الرأي

عقدت لجنة الطوارئ في محافظة شمال غزة، اجتماعاً خاصاً في مقر بلدية جباليا النزلة لمناقشة إجراءات الوقاية والسلامة في الحرف الخطرة، تفاديا لتكرار حدوث مأساة حريق النصيرات.

وحضر الاجتماع ممثلين عن بلديات الشمال، والدفاع المدني، والشرطة، واللجنة الشعبية للاجئين - مخيم جباليا، وكلا من وزارة الصحة، والعمل، والتعليم، والحكم المحلي والأوقاف.

وقال رئيس بلدية جباليا النزلة م. مازن النجار إن الاجتماع هدف إلى استخلاص الدروس والعبر من حريق النصيرات، واتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على حياة المواطنين، وأن هذه الإجراءات ستنفذ بالتنسيق بين كل الجهات ذات الاختصاص.

وأكد النجار أن حياة الإنسان هي الأولوية بالنسبة لنا في لجنة الطوارئ، وأن المجتمعين أقروا تشكيل هيئات ولجان تهدف إلى مراجعة إجراءات السلامة في كافة الحرف الخطرة لضمان عدم تكرار ما حدث في النصيرات.

وأضاف رئيس البلدية أن لجنة الطوارئ تعمل على إعداد جدولة للمخاطر المحتملة، وتحديد أوزانها النسبية وتحديد الإجراءات اللازمة في حال حدوث الخطر والجهات المسؤولة عن التعامل معه.

وأفاد بأن لجنة الطوارئ شكلت عدة لجان لإدارة الأمن والسلامة، وإعداد دليل للإجراءات، ومتابعة تنفيذ التوصيات اللازمة لضمان الحفاظ على أرواح المواطنين.