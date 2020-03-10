الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن

غزة- الرأي:

اعتقلت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، بعد ظهر الثلاثاء، شابا قرب باب الساهرة في القدس المحتلة، بزعم حيازة سكين لتنفيذ عملية طعن.

واغلقت قوات الاحتلال عقب اعتقال الشاب شارع صلاح الدين بالأشرطة الحمراء، كذلك بوابات البلدة القديمة، ومنعت المواطنين من الدخول اليها أو الخروج منها.

وذكر شهود عيان أن القوات اعتقلت شابا بحوزته سكين بالقرب من مبنى البريد في شارع صلاح الدين بالقدس، واقتادته إلى مركز الشرطة.

وسادت حالة من الاستنفار بين صفوف قوات الاحتلال بالقرب من مركز شرطة صلاح الدين خلال إغلاقه أمام حركة السير والمارة، وجرت مناوشات بينها والشبان.

وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن فلسطينياً وصل إلى القرب من نقطة تفتيش في البلدة القديمة واستل سكيناً محاولاً تنفيذ عملية طعن قبل السيطرة عليه واعتقاله دون وقوع إصابات.