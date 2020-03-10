التشريعي: تشكيل لجنة تقصي حقائق في حادثة النصيرات

غزة- الرأي:

قرر المجلس التشريعي الفلسطيني تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول حادث حريق مخيم النصيرات، والذي راح ضحيته 14 مواطنا، واصيب العشرات، كما خلف اضراراً مادية كبيرة.

وأعلن التشريعي خلال الجلسة الأولى من اجتماع رقم (67) للدورة غير العادية الخامسة، ان اللجنة ستكون برئاسة رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان والحريات النائب يحيى العبادسة، وعضوية كل من النائب عاطف عدوان، والنائب مروان أبو راس، والنائب سالم سلامة، والنائب هدى نعيم.

وأكد المجلس على ضرورة أن تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمستشارين، ويحق للجنة طلب التوضيحات اللازمة من الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وأوضح التشريعي أن اللجنة مطالبة برقع تقريرها حول الحادث في مدة أقصاها (15) يوماً من تاريخ اليوم.

يأتي هذا القرار اخذا بعين الاعتبار الطلب المقدم من لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات في المجلس التشريعي، اضافة لإحكام القانون الأساسي، وأحكام النظام الداخلي للمجلس التشريعي.