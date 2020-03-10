نصار لـ"الرأي" : البدء بإجراءات إغلاق نقاط بيع الغاز غير المرخصة

ديرالبلح- بسام العطار- الرأي:

قال رئيس بلدية دير البلح سعيد نصار "إن أصحاب نقاط بيع غاز الطهي بالمدينة وافقوا على التعاون مع طواقم البلدية، وإغلاقها من أجل سلامتهم وسلامة الآخرين".

وأوضح نصار لـ"الرأي" مساء اليوم الثلاثاء، أن حملة التفتيش والضبط لكافة الحرف الخطيرة بمدينة دير البلح استمرت اليوم أيضاً، لمتابعة مدى التزام أصحابها بشروط السلامة المهنية، بمشاركة لجنة الأمن والسلامة المهنية في محافظة الوسطى، والمكونة من البلدية والدفاع المدني ووزارات الاقتصاد والصحة والعمل ونقابات العمال.

وبين نصار أن اللجنة المشتركة واجهت في بداية الحملة بعض الصعوبات في رفض بعض أصحاب نقاط بيع الغاز الغير مرخصة والعشوائية هذه الحملة، والتوقيع على أمر الاغلاق من اجل اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، لكن وبمشاركة قوة من شرطة البلديات تجاوب هؤلاء اليوم الثلاثاء مع الحملة ووقعوا على أمر الاغلاق.

وأضاف أنه تم اليوم زيارة بعض المنشآت من محطات وقود ومخابز ومطاعم ومولدات ومراجعة شروط الأمن والسلامة عندهم، مؤكداً أن أي محطة غاز أو منشأة أو شركة لا تستوفي شروط السلامة الأمنية سيتم إيقافها عن العمل فورًا.

وطالب نصار كافة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي منشأة حرفية لا تلتزم بمعايير السلامة المهنية، كذلك تبليغ البلدية بأي نقاط لبيع الغاز، الغير مرخصة والتي تشكل خطراً حقيقياً على حياة السكان.