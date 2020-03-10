التفاح يفوز على المغازي بثلاثية ويصعد للدرجة الممتازة

غزة – الرأي:

صعد فريق التفاح رسمياً إلى مصاف أندية دوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في قطاع غزة، بعد فوزه مساء الثلاثاء على ضيفه خدمات المغازي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب اليرموك بمدينة غزة، في ختام لقاءات الأسبوع 22 والأخير من الدرجة الأولى.

ورفع التفاح رصيده بهذا الفوز إلى 40 نقطة في المركز الأول، وبفارق نقطة واحدة أمام الجلاء الوصيف، بينما تجمد رصيد المغازي عند 29 نقطة بالمركز الثامن.

وسجل ثلاثية التفاح حسن مرزوق، وفادي عوض الله، وأحمد سعد في الدقائق 55، و68، و82 على التوالي، علماً أن مرزوق أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 55 تصدى لها حارس المغازي محمد نوفل، قبل أن تعود لمرزوق ويسجل هدفاً.

بدوره، فاز بيت حانون الأهلي على مضيفه خدمات خانيونس بثلاثية لهدف، في اللقاء الذي جمع الطرفين على إستاد خانيونس جنوب القطاع.

وأحرز ثلاثية "الحوانين" محمد الحداد "هدفان" في الدقيقتين 64، و86 على الترتيب، ورشيد دبور بالدقيقة 72، فيما أحرز هدف خدمات خانيونس محمود أبو عمران في الدقيقة 90.

ورفع "الحوانين" رصيدهم إلى 38 نقطة في المركز الثالث، وبفارق المواجهات المباشرة أمام خدمات البريج، بينما تجمد رصيد خدمات خانيونس عند 27 نقطة بالمركز العاشر.

بدوره، فاز خدمات البريج على نظيره نماء بهدفين لواحد في ملعب بيت حانون شمال القطاع، علماً أن نماء كان المبادر بالتسجيل بالدقيقة 41 عبر بلال مقبل، رد عليه البريج بهدفين عبر تامر مكرم في الدقيقتين 45، و89 توالياً.

ورفع البريج رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، أما نماء فبقي بالمركز السادس برصيد 32 نقطة.

وتفوق خدمات النصيرات على جاره الأقصى بهدف نظيف، بملعب النصيرات البلدي وسط القطاع، سجله محمد أبو يوسف بالدقيقة 26، ليرفع الفائز رصيده إلى 36 نقطة يحتل بها المركز الخامس، وتجمد رصيد الأقصى عند 28 نقطة بالمركز التاسع.

وحقق القادسية فوزاً معنوياً على مضيفه الزيتون بثلاثية لهدفين، على ملعب فلسطين بمدينة غزة، ودون ثلاثية القادسية أحمد العمواسي "هدفان" في الدقيقتين 26، و55 على التوالي، ومحمد أبو سبلة بالدقيقة 37، وسجل هدفي الزيتون محمد فهمي صيام في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، وهادي بدوان بالدقيقة 86.

ورفع الفوز رصيد القادسية إلى 31 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الزيتون عند 22 نقطة بالمركز 11، وقبل الأخير، حيث تأكد هبوطه مسبقاً.

وبذلك، ينتهي الموسم في الدرجة الأولى بصعود التفاح، والجلاء للدرجة الممتازة، وهبوط الزيتون والعطاء للثانية.