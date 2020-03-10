يديعوت: إيران مستمرة في تطوير قدراتها النووية

الداخل المحتل-الرأي:

ذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبري، أن المعطيات التي جمعتها "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" تفيد بتمكن إيران من جمع كمية يورانيوم مخصب بنسبة منخفضة تسمح لها بإنتاج قنبلة نووية.



وحسب الموقع، فإنه ومنذ انسحاب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الاتفاق النووي في مايو 2018، جمعت إيران 1.113 كجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5 ٪ أي أكثر من 1000 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب لإنتاج سلاح نووي.



وأشار، إلى أن إيران تحتاج لأقل من عام لتتمكن من أخذ النموذج الأولي لأسلحتها النووية وجعلها صاروخًا نوويًا قابلًا للإطلاق.



وأوضح أن "إيران تسير بخطى متسارعة نحو القدرة النووية، وهذا يتطلب من إسرائيل والولايات المتحدة التخطيط والتنسيق للحد من ذلك".