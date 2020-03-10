راصد جوي ينفي الحديث المتداول بشأن "عاصفة القرن"

فلسطين المحتلة - الرأي

أكد الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الثلاثاء، عدم صحة الحديث المتداول عبر وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود "عاصفة القرن".

وقال العلامي لـ "شبكة قدس": "كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن اعصار استوائي وعاصفة متوسطية وفيضانات كارثية في بلاد الشام وهذا الكلام غير صحيح".

وأضاف "تعتبر الحالة المقبلة اعتيادية مع التأكيد على التنبيه من خطر تشكل السيول في المنحدرات والأودية ومن خطر شدة سرعة الرياح وكذلك من الغبار والأتربة المثارة".

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة خلال يوم الخميس لتلامس منتصف العشرينيات في العديد من المناطق الجبلية، وتصل إلى أواخر العشرينيات وبداية الثلاثينيات في المناطق المنخفضة والساحلية والأغوار.

وتهب تدريجياً رياح شرقية نشطة مع هبات قوية أحياناً مساء الخميس ستعمل على إثارة في الغبار والأتربة خاصة في الأجزاء الجنوبية.

يترافق كل ذلك باندفاع لتيارات مدارية رطبة نحو المنطقة، وبالتالي ستتشكل خلال مساء الخميس وليلة الخميس/الجمعة أحوال جوية غير مستقرة وهطول لزخات من الأمطار، لا يستبعد أن تكون غزيرة ورعدية ومترافقة بحبات البَرد أحياناً.

ويتراجع زخم الهطول المطري صباح ونهار الجمعة، بفعل نشاط جديد على سرعة الرياح ذات مسار جنوبي غربي القادمة عبر الأراضي المصرية، حيث ستعمل على إثارة الغبار والأتربة في أجواء جنوب البلاد خاصة مع بقاء الفرصة واردة لهطولات مطرية متفرقة.

ومع ليلة الجمعة /السبت وطوال يوم السبت، تتأثر فلسطين بمنخفض جوي، بحيث ينتظم هطول الأمطار في العديد من الأجزاء الفلسطينية، وتكون رعدية وغزيرة في بعض الفترات