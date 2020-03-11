"المتابعة الحكومية" تصرف مليون دولار على متضرري حريق النصيرات

غزة- الرأي:

شرعت لجنة المتابعة الحكومية اليوم الأربعاء، بصرف نحو مليون دولار على ضحايا ومصابي ومتضرري حريق النصيرات الذي وقع يوم الخميس الماضي وذلك بمساهمة من دولة قطر.

وقال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية غازي حمد في تصريح خاص لـ"الرأي": "إنه سيتم زيارة ذوي الضحايا والمصابين والمتضررين في حريق النصيرات، وسيتم تقديم مبلغ 4000 دولار لكل شهيد، ومبلغ 2000 أو 1000 أو 500 دولار لكل مصاب حسب درجة الإصابة".

وأضاف حمد أنه سيتم توزيع تعويضات بما يشمل مئات آلاف الدولارات على المتضررين من أصحاب المحلات التجارية والسيارات والبسطات، ومن بينها تقديم تعويض لشركة الرزي للأخشاب الذي كان الأكثر تضرّرا مادياً جرّاء الحريق، وذلك حسب اللجان المتخصصة التي قامت بحصر الأضرار على مدى الأيام الماضية .

ويشار – حتى إعداد هذا الخبر - إلى أن حريق مخيم النصيرات الذي وقع في الخامس من مارس الجاري راح ضحيته 15 شهيدا وأكثر من 50 مصاباً وتكبدت المنطقة المحروقة خسائر فادحة.

وكانت لجنة المتابعة الحكومية عقدت عدة اجتماعات طارئة وتدارست تداعيات الحريق وشكلت لجان طوارئ وحصر وتحقيق وذلك لمتابعة تداعيات الحريق.