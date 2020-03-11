مُجددًا... وزارة الصحة بغزة تؤكد خلو القطاع من الكورونا

غزة – الرأي:

جددت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تأكيدها خلو قطاع غزة من فيروس الكورونا.

وجاء ذلك بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت للمعتمرين العائدين والتي كانت سلبية.