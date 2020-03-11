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مُجددًا... وزارة الصحة بغزة تؤكد خلو القطاع من الكورونا

11 آذار / مارس 2020 05:19

غزة – الرأي:

جددت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، تأكيدها خلو قطاع غزة من فيروس الكورونا.

وجاء ذلك بعد ظهور نتائج الفحوصات المخبرية التي اجريت للمعتمرين العائدين والتي كانت سلبية.

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