فيروس كورونا يسبب فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية

انعكست الفوضى التي يسببها تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم على الأحداث الرياضية من آسيا الى أوروبا فالولايات المتحدة، وكانت إيطاليا الأكثر تضررا في القارة العجوز حيث تقام المسابقات، لاسيما مباريات كرة القدم، خلف أبواب موصدة.

في ما يلي أبرز الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب الفيروس الذي أودى حتى صباح الإثنين التاسع من آذار، بحياة أكثر من 3800 شخص وطال نحو 110 آلاف.

* أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق الى "الغاء او تأجيل" دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا المستجد خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية في لوزان، والتي عقدت قبل نحو خمسة أشهر من الموعد المقرر للألعاب (24 تموز-التاسع من آب).

وقال باخ "نواجه تحديات عدة لكن لا اريد رمي المزيد من الشائعات. اللجنة الاولمبية الدولية تؤكد مجددا التزامها التام لتأكيد نجاح الالعاب الاولمبية في طوكيو 2020".

وتابع "لم يتم التطرق اطلاقا الى كلمة الغاء أو تأجيل".

* في إيطاليا، تم تعليق الدوري الايطالي لكرة القدم بقرار من رئيس الحكومة جوسيبي كونتي من ضمن سلسلة اجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في البلاد.

وجاء قرار الحكومة الايطالية بعد ان اوصت اللجنة الاولمبية الايطالية الاثنين بتعليق "جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات" حتى الثالث من نيسان وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم في هذا الصدد.

واكدت اللجنة بان "الوقاية الصحية هي على رأس الاولويات" وبالتالي فهي تطالب "بتعليق جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات حتى الثالث من نيسان 2020" مشيرة الى أن المسابقات الدولية لا تدخل ضمن اختصاصها القضائي وبالتالي لن تتأثر المباراة المقررة بين يوفنتوس وليون الفرنسي في اياب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.

* تقام مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه دورتموند الألماني في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء في باريس خلف أبواب موصدة، مثلها مثل مباراة فالنسيا الإسباني وأتالانتا الإيطالي في العاشر من الشهر الحالي، ومباراة إنتر ميلان الإيطالي وخيتافي الإسباني في ذهاب ثمن نهائي "يوروبا ليغ" في 12 منه.

* أعلن نادي بازل السويسري لكرة القدم، أنه لن يتمكن من خوض مباراة إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في 19 آذار الجاري، ضد أينتراخت فرانكفورت الألماني في مدينته بقرار من الشرطة المحلية.

وكتب النادي في تغريدة على تويتر "مباراة الإياب (19 مارس)، في ثمن نهائي يوروبا ليغ ضد أينتراخت لن تقام في بازل بسبب تفشي فيروس كورونا في سويسرا".

* قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 آذار، في حين أرجئ الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 شباط الماضي، بالاضافة "الى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الانواع وعلى جميع الأصعدة".

* أرجئ دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا حتى 23 آذار.

* وافقت اتحادات كرة القدم في غرب آسيا على اقتراح الاتحاد الدولي (فيفا) إرجاء مباريات التصفيات المؤهلة الى مونديال 2022 في قطر، وذلك على إثر اجتماعين عقدا مع ممثلين للاتحاد القاري في الدوحة ودبي.

كما بحث اجتماعا الغرب، بحسب مشاركين والاتحاد الآسيوي، في مصير مباريات مسابقة دوري أبطال آسيا، بعد اتفاق ممثلي أندية الشرق على مواعيد جديدة في اجتماع عقد مع الاتحاد القاري هذا الأسبوع.

واكتفى الاتحاد الآسيوي في بيان بتأكيد إرجاء الجولة الثالثة من مسابقة دوري الأبطال التي كانت مقررة في الثاني والثالث من آذار، وطلبه "من الاتحادات الوطنية التعاون من أجل إعداد خطة لاستكمال المباريات المتبقية من دور المجموعات قبل خوض دور الـ16".

وأوضح "سيتم نقل مباريات الدور ربع النهائي الى شهر أيلول، ونقل قبل النهائي إلى أيام 14 و15 تشرين الأول ذهابا و28 و29 من ذات الشهر ايابا، على أن يبقى موعد الدور النهائي يومي 22 تشرين الثاني للذهاب في الشرق و28 تشرين الثاني للإياب في الغرب، دون تغيير".

كما أرجئت العديد من المباريات في المسابقة الثانية كأس الاتحاد الآسيوي.

* أشارت رابطة الدوري الألماني الى ان إقامة مباريات في المراحل المقبلة أمر وارد، لكنه يرتبط بقرار السلطات.

* أصيب اللاعب الدولي الدنماركي السابق توماس كاهلنبرغ بالفيروس، وتم وضع 13 من أعضاء فريقه السابق بروندبي في الحجر الصحي.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية إلغاء دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 آذار والأول من نيسان، وذلك بعدما كانت قد أعلنت في وقت سابق أيضا تعليق الحضور الجماهيري في كل الألعاب حتى إشعار آخر.

* قرر المغرب تعليق الأنشطة الثقافية والرياضية التي يشارك فيها أجانب، وإقامة المباريات الرياضية دون جمهور، تحسبا لانتشار الفيروس، في قرار يمتد حتى نهاية آذار على الأقل.

* أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم اقامة جميع المباريات في كافة المنافسات (درجة اولى وثانية) من دون جمهور حتى إشعار آخر.

* دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الى تعليق كافة الأنشطة الرياضية حتى نهاية آذار، كإجراء احترازي على غرار ما فعلته السلطات الكويتية.

* أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم إرجاء النشاط الكروي لكافة البطولات المحلية بكل الفئات اعتبارا من 10 آذار وحتى 15 نيسان.

* أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم الإثنين ان مباريات الدوري المحلي سترجأ بدءا من الأربعاء 11 آذاربسبب الأوضاع الصحية.

* دعت اللجنة الأولمبية الكويتية الإثنين الإتحادات والأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة كافة إلى مواصلة تعليق نشاطاتها حتى إشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

* قرر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم ارجاء بطولة الشباب الثانية في مدينة العقبة في جنوب الأردن المقررة في 17 آذار، وبطولة الناشئين الثامنة في السعودية بين 14 و23 نيسان المقبل "حتى اشعار آخر".

* أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة في الثامن من آذار تجميد النشاطات حاليا "حتى إشعار آخر"، والتي تشمل بطولتين للناشئات وبطولة للناشئين ودوري المدارس، وذلك بهدف "الوقاية من الاحتكاك المباشر بين اللاعبين والتقليل من التقاء الجمهور في تجمعات ضيقة".

* أعلن منظمو دورة انديان ويلز الأميركية للمحترفين والمحترفات، إلغاء المنافسات التي كان من المقرر ان تنطلق فعاليتها في التاسع من آذار وقال مديرها طومي هاس "الصحة وسلامة المجتمع المحلي، المشجعين، اللاعبين، المتطوعين، الرعاة، الموظفين، الباعة، وكل من له علاقة بهذا الحدث، هي ذات أهمية قصوى".

* تم الغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات بسبب اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا بين فنيي الفرق، ما أدى الى وضع الطواقم والدراجين في الحجر الصحي في فنادقهم بالعاصمة أبو ظبي التي أعلنت عن ثماني حالات على علاقة بالسباق.

* ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقررة بين 16 و22 آذار في كورنتينا دامبيتسو بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا.

* أرجئ ماراتون باريس المقرر في 5 نيسان المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 تشرين الاول، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو الذي أقيم في الأول من آذار، وماراتون بيونغ يانغ الذي يقام عادة في نيسان.

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار، حتى العام 2021. كان من المقرر ان تكون أول بطولة كبرى في رياضة أم الألعاب قبل أربعة أشهر من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها طوكيو بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب المقبلين.

* أعلن منظمو جائزة البحرين الكبرى، المرحلة الثانية من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 22 آذار، إقامتها من دون جمهور.

وأفاد المنظمون في بيان في الثامن من آذار، ان الخطوة تأتي "حفاظًا على سلامة المواطنين والمقيمين ومحبي" هذه الرياضة.

* تم تأجيل سباق جائزة الصين الكبرى ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد، والذي كان من المقرر إقامته على حلبة شنغهاي بين 17 نيسان و19 منه، فيما غاب دراجو فئة موتو جي بي عن الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للدراجات النارية في قطر الأحد، وتأجلت جائزة تايلاند المقررة أساسا في 22 آذار.

* أكد منظمو جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الأولى من بطولة العالم للفورمولا واحد المقررة في 15 آذار، ان إقامة التجارب والسباق الرئيسي من دون جمهور أمر غير وارد.

* نقلت اللجنة الأولمبية الدولية التصفيات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو إلى الأردن (3-11 آذار) بعدما كانت مقررة في شباط/فبراير في مدينة ووهان الصينية.

* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في آذار في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.