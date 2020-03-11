الحكومة الايطالية تقرر تعليق دوري كرة القدم بسبب فيروس كورونا

أعلن رئيس حكومة ايطاليا جيوسيبي كونتي تعليق دوري كرة القدم الايطالي (سيري أ) مساء الاثنين من ضمن سلسلة اجراءات اخرى في محاولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي ينتشر بسرعة في البلاد.

وقال كونتي في مؤتمر صحافي "لا توجد اسباب لاستمرار المباريات والاحداث الرياضية وانا اعني دوري كرة القدم. انا آسف لكن يتعين على جميع انصار اللعبة (تيفوزي) ان يأخذوا علما بذلك" من دون ان يتطرق الى مصير المباريات التي ستخوضها الاندية الايطالية في دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) في الاسابيع المقبلة، ولا الى الرياضات الاخرى.

واضاف "سأقوم بالتوقيع على مرسوم يمكن تلخيصه بالتالي "سأبقى في المنزل. ايطاليا بأسرها ستكون منطقة محمية".

وجاء قرار الحكومة الايطالية بعد ان اوصت اللجنة الاولمبية الايطالية الاثنين بتعليق "جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات" حتى الثالث من نيسان وسط التفشي المتزايد لفيروس كورونا في البلاد وطلبت من الحكومة اصدار مرسوم في هذا الصدد.

واكدت اللجنة بان "الوقاية الصحية هي على رأس الاولويات" وبالتالي فهي تطالب "بتعليق جميع الانشطة الرياضية على جميع المستويات حتى الثالث من نيسان 2020" مشيرة الى أن المسابقات الدولية لا تدخل ضمن اختصاصها القضائي وبالتالي لن تتأثر المباراة المقررة بين يوفنتوس وليون الفرنسي في اياب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا الاسبوع المقبل.

وسرعان ما رد وزير الرياضة فيتشنزو سبادافورا بالقول "بدأت للتو العمل لوضع مرسوم يتعلق بالشؤون الرياضية وامل ان يتم التوقيع عليه اعتبارا من الغد (الثلاثاء)" قبل ان يؤكد رئيس الوزراء تعليق دوري كرة القدم الايطالي بعدها بقليل.

وكان سبادافورا طالب بتعليق الدوري الايطالي الاحد قبل دقائق معدودة من انطلاق مباراة بارما وسبال وقبل ساعات من اصدار المرسوم الحكومي رسميا.

ويأتي قرار الحكومة الايطالية بعد تدابير استثنائية اتخذتها الاحد بفرض حجر صحي على ملايين من الايطاليين في شمال البلاد بالاضافة الى اجراءات تقييدية في مختلف انحاء البلاد يسري مفعولها حتى الثالث من نيسان المقبل ايضا.

وبموجب هذه الاجراءات تم اجراء المنافسات الرياضية وراء ابواب موصدة، لكن منذ الاحد، ظهرت اصوات عدة مطالبة بتعليق المنافسات الرياضية وتحديدا الدوري الايطالي "سيري أ".

وطالب وزير الرياضة فيتشنزو سبادافورا بتعليق الدوري الايطالي الاحد قبل دقائق معدودة من انطلاق مباراة بارما وسبال وقبل ساعات من اصدار المرسوم الحكومي رسميا.

وأقيمت اليوم مباراة ساسوولو مع بريشيا في ختام المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المحلي وباتت بالتالي اخر مباراة تقام قبل 3 نيسان بحسب المرسوم الجديد.