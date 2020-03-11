وكالة الرأي الفلسطينية الحكومة الايطالية تقرر تعليق دوري كرة القدم بسبب فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية فيروس كورونا يسبب فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يعتدون على شابين جنوب نابلس وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح ينهي الدوري بانتصار على الهلال وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع ملموس على الحرارة اليوم ومنخفض عميق يبدأ غدًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد شاب يرفع عدد ضحايا حريق النصيرات إلى 15 وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: نتائج الفحوصات للمعتمرين العائدين إلى غزة سليمة وكالة الرأي الفلسطينية صرف منح لأهالي شهداء ومصابي ومتضرري حريق النصيرات اليوم وكالة الرأي الفلسطينية المرور: إصابة طفل في حادث سير شرق غزة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

أنظمة روبوت جديدة لسحب الدم من المرضى وحقنهم بالأدوية والسوائل في الوريد

11 آذار / مارس 2020 08:40

أنظمة روبوت جديدة لسحب الدم من المرضى وحقنهم بالأدوية والسوائل في الوريد
أنظمة روبوت جديدة لسحب الدم من المرضى وحقنهم بالأدوية والسوائل في الوريد

طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة منظومة جديدة تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي والتصوير باستخدام الأشعة تحت الحمراء والموجات الصوتية لسحب الدم وغرس إبر المحاقن في أوردة المرضى من أجل حقنهم بالأدوية والسوائل المختلفة.

وكشفت نتائج التجربة التي قام بها الباحثون من جامعة روتجرز الأمريكية ونشرتها دورية "نيتشر ماشين انتليجنس" العلمية أن الأنظمة ذاتية الحركة التي تقوم بسحب الدم وحقن الأدوية في أوردة المرضى يمكنها أن تتفوق على البشر في أداء بعض المهام الطبية المعقدة.

كما أثبتت الدراسة أن الروبوتات الطبية يمكنها أن تقلل الإصابات وأن تحسن نتائج العمليات الجراحية، فضلا عن أداء مهام مختلفة مع وجود الحد الأدنى من الرقابة في حالات نقص العنصر البشري.

وصرح الباحث مارتن يارموش استاذ الهندسة الطبية بجامعة روتجرز أنه "باستخدام متطوعين وحيوانات ونماذج غير حية، أظهر فريق الدراسة أن التقنية الجديدة يمكنها أن تحدد أماكن الوريد بدقة، مما يرفع معدلات النجاح ويوفر الوقت، مقارنة بمسؤولي الرعاية الصحية، لاسيما فيما يتعلق بمشكلة صعوبة الوصول إلى الأوردة والشرايين".

غير أن الدراسة أثبتت أن معدلات فشل المنظومة الجديدة تصل إلى قرابة عشرين بالمئة، وأن الصعوبات تتزايد في الحالات التي يعاني فيها المرضى من صغر، أو التواء أو تلف الأوردة الدموية، وهي مشكلة شائعة في حالات كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بصدمات.

وتتضمن المرحلة التالية من التجربة توسيع نطاق الأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من التقنية الجديدة بحيث تشمل المرضى بأوردة طبيعية أو تالفة على حد سواء.

ويقول يارموس: "لا يمكن استخدام التقنية الجديدة في حالات المرضى فقط، بل يمكن تعديلها أيضا لسحب عينات دم من القوارض، وهو عنصر مهم للغاية في حالات اختبار الأدوية في الحيوانات في مجال الصناعات الدوائية".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟