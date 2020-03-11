معقم اليدين .. متى يجب أن يستخدم؟ وهل هو بديل لغسل اليدين؟

من المعروف أن غسل الأيدي بالماء والصابون هي الوسيلة الأساسية للحفاظ على النظافة والتقليل من الميكروبات، لكن في حال لم يكن متوفر لنا الصابون يمكن استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بنسبة 60% على الأقل.

لكن لكي تعرف بالتفصيل متى يجب أن تقوم باستخدام هذه المطهرات، ومتى تكون غير فعالة تابع مع الرأي الاسرية التالي:

معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول وجدت العديد من الأبحاث أن معقم اليدين الذي يحتوي على نسبة من 60% إلى 95% يكون أكثر فاعلية في القضاء على الجراثيم أكثر من تلك المطهرات التي تقل فيها نسبة الكحول أو التي تكون خالية منها فالمطهرات الخالية من الكحول :

لا تعمل بشكل جيد بنفس القدر لجميع فئات الجراثيم.

تسبب تطور الجراثيم وبالتالي مقاومتها لمواد التعقيم وعدم فاعليتها.

تعمل فقط على الحد من نمو الجراثيم وليس قتلها نهائيا.

تجعل البشرة أكثر عرضة للتهيج من المطهرات التي تحتوي على الكحول.

خطورة بلع المطهرات المحتوية على الكحول

يظل كحول الإيثانول الموجود في مطهرات اليد آمن طالما كان يتم استخدامه على البشرة خارجيا فقط، لكن بلع هذا الكحول قد يسبب حدوث التسمم عند ابتلاع أكثر من شربتين، لذلك يجب الانتباه جيدا للأطفال حتى لا يقوموا ببلع تلك المطهرات التي تتي في أشكال ملونة وجذابة، لذلك يجب تخزينها بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

لماذا يصبح معقم اليدين غير فعال أحيانا؟

بالرغم من قدرة المطهرات على منع العديد من الميكروبات إلا أنه في بعض الحالات يكون معقم اليدين غير فعال بسبب: عدم استخدام الناس لتلك المطهرات بكميات مناسبة أو القيام بمسحها قبل أن تجف تماما.

يعتبر الغسل بالماء والصابون أكثر فاعلية في القضاء أو وقف نشاط البكتيريا في بعض أنواع الجراثيم من مطهرات اليد.

قد لا تكون المطهرات فعالة إن كانت الأيدي قذرة أو دهنية بشكل كبير.

أظهرت العديد من الدراسات أن مطهرات اليد تعمل بشكل جيد خاصة تلك الموجودة في المستشفيات إلا أن في حالة كانت اليدين قذرة أو دهنية.

أظهرت بعض البيانات أن مطهرات اليد يمكن أن تكون فعالة ضد بعض أنواع الجراثيم والبكتيريا على الأيدي المتسخة قليلا.

المطهرات غير فعالة في إزالة المعادن والمبيدات الحشرية من اليدين، بل على العكس تم اكتشاف زيادة نسبة المبيدات الحشرية في أجسام الأشخاص الذين يستخدمون المطهرات، لذلك يجب غسل الأيدي بالماء والصابون.

أما في حالة اتساخ الأيدي بشكل كبير سواء كان بالأوساخ أو بالدهون يفضل الغسل بالماء والصابون في تلك الحالة.

متى يجب غسل يديك؟

قبل وأثناء وبعد تحضير الطعام. قبل الأكل.

قبل وبعد التعامل مع شخص مريض.

قبل وبعد الانتهاء من معالجة جرح أو إصابة.

بعد الانتهاء من استخدام الحمام.

بعد تغيير الحفاضات أو الانتهاء من تنظيف طفلك.

بعد الكحة أو العطس.

بعد لمس حيوان ما أو لمس طعامه أو فضلاته

. بعد لمس القمامة.

كيف يجب أن تغسل يديك؟ قم ببل يديك بماء نظيف وجاري سواء كان بارد أو دافئ ثم أغلق الصنبور، ثم قم بتطبيق وتوزيع الصابون على يديك.

قم بفرك يديك جيدا، تأكد من وصول الرغوة إلى خلف يديك وبين أصابعك وتحت أظافرك.

قم بفرك أصابعك لمدة 20 ثانية على الأقل.

قم بشطف يديدك تحت الماء الجاري جيدا.

قم بتجفيف ديدك جيدا باستخدام ورق التجفيف أو مجفف الهواء في النهاية عزيزي القارئ حاول دائما أن تحافظ على نظافة يديك حتى إن لم تتوافر لديك المطهرات، فالأمر بسيط فقط اغسل يديدك بالماء والصابون.