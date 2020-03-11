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استشهاد طفل متأثرًا بجراحه جنوب نابلس

11 آذار / مارس 2020 09:22

نابلس - الرأي

استشهد طفل، ظهر الأربعاء، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها برصاص الاحتلال بالرأس بجبل العرمة جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل محمد عبد الكريم حمايل (١٥ عاماً) متأثرًا بجراحه الخطيرة في الرأس.

وذكرت الوزارة، أن الطواقم الطبية تعاملت مع 12 إصابة خلال المواجهات الدائرة في المنطقة، بينها إصابتان بالرصاص الحي إحداها خطيرة، و4 آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج، فيما جرى نقل 3 إصابات بعد اختناقها بالغاز المسيل للدموع إلى مركز طوارئ حوارة.

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