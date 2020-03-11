مطعم في كاليفورنيا يفحص زبائنه عند الباب من كورونا

بدأ مطعم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بفحص درجة حرارة الضيوف قبل السماح لهم بالدخول وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.



وبدأت سلسلة مطاعم سيشوان إمبريشن في كل من توستن بولاية كاليفورنا وألباما ولوس أنجلوس بإجراء فحص إجباري للزبائن عند الباب، والسماح فقط بدخول الأشخاص الذين يتجاوزن الفحص.



وعند وقت الغداء يوم الجمعة 6 مارس (آذار) الجاري، ظهرت مديرة المطعم في توستن وهي تحمل جهازاً لفحص الحرارة، للتحقق من كل زبون يرغب بدخول المطعم، ويتم منع أي شخص تزيد حرارته عن 37.5 درجة من الدخول.



وإلى جانب ذلك، يتم فحص الموظفين مرتين في اليوم على الأقل، إضافة إلى تعقيم جميع الأسطح ومقابض الأبواب والمقاعد والطاولات بشكل منتظم.



وتقول كيلي تشاو وهي إحدى ملّاك المطعم "لدينا عائلة في الصين، لذلك نحن نفهم أهمية بذل كل ما في وسعنا لحماية عملائنا وموظفينا، على الجميع مسؤولية القيام بما يمكنهم القيام به في هذه الأزمة".



وحتى يوم الجمعة، تم تسجيل 69 حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد في كاليفورنيا مع حالة وفاة واحدة.



وأصيب أكثر من 300 شخص في الولايات المتحدة بالمرض، مما أدى إلى وفاة 15 شخصاً على الأقل.



وعلى الصعيد العالمي، بلغ عدد الحالات أكثر من 100 ألف حالة، مع حوالي 3500 وفاة حتى الآن، بحسب صحيفة ميركوري نيوز.