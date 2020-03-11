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لهذا السبب: تناول البيض الأبيض بدلاً من البني

11 آذار / مارس 2020 09:56

لهذا السبب: تناول البيض الأبيض بدلاً من البني
لهذا السبب: تناول البيض الأبيض بدلاً من البني

مفاجأة غريبة فجرهاأصحابمزارع الدجاج في بريطانيا مؤخراً بعدما نصحوا المستهلكين بشراء البيض الأبيض بدلا من البيض البني.

والسبب في ذلك أنالسلالاتالتي تنتج بيضاً بنياً عادة ما تكون أكثر عدوانية تجاه بعضها البعض، لذلك تجري لها عملية تشذيب للمنقار بواسطة الأشعة تحت الحمراء، وهي العملية التي يُعتقد أنها مؤلمة للغاية لتلك السلالة من الدجاج.

وفي المقابل وعلى النقيض من الدجاج المنتج للبيض البني، فإن الدجاج الأبيض يعد مسالما تماماً، وبالتالي هناك قسوة أقل في الحصول على البيض الأبيض.

ومع ذلك، فإن أسباب عدائية الدجاج المنتج للبيض البني غير واضحة، والعدوانية لديها قد لا تكون فطرية، بل قد يكون الأمر متعلق بظروف وجودها وعيشها في تلكالمزارع وعلى خط الإنتاج المزدحم، إذ يعتقد بعض الخبراء أن هذه الظروف قد تجعلها عدوانية إلى حد القتل.

وتعليقا على ذلك، قال نائب رئيس الجمعية البريطانية للدواجن البيطرية ريتشارد جاكسون إن الدجاج ذا الريش الأبيض دائماً ما يكون سهل الانقياد، وفقا لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية.

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