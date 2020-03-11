النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2438) الاربعاء 11/3/2020
أخبار فلسطينية
- السلطة الفلسطينية تقرر إغلاق المعابر مع الأردن وتبحث إغلاقها مع إسرائيل لمحاصرة “كورونا”
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وتسرق مصاغا وأموالا من الضفة والمستوطنون يواصلون اقتلاع…
- الخارجية الفلسطينية تحذر من استغلال إسرائيل الانشغال العالمي بكورونا
- دار الإفتاء الفلسطينية تصدر فتوى حول المنهج الإسلامي في التعامل مع الأوبئة
- صحة غزة تؤكد خلو القطاع من كورونا
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أخبار إسرائيلية
- الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 75
- نتنياهو يتملص من الحجر وترامب مستعد للخضوع لفحص كورونا
- جانتس و«العربية» يخططان لتشكيل حكومة «إسرائيلية»
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الاخبار الدولية
اخبار عربية
- وزير الداخلية الجزائري يتهم إسرائيل بالعمل على هدم بلاده
- بسبب كورونا.. الأردن يمنع دخول القادمين من هذه الدول
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الصحف العربية
القدس العربي
- إصابة العشرات في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة
- اكتشاف 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية.. والإجمالي 29 – (تغريدة)
- الشعبية تهاجم السعودية وتؤكد وجود تغيير خطير في سياستها تجاه الصراع الفلسطيني –…
- السلطة الفلسطينية تقرر إغلاق المعابر مع الأردن وتبحث إغلاقها مع إسرائيل لمحاصرة “كورونا”
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وتسرق مصاغا وأموالا من الضفة والمستوطنون يواصلون اقتلاع…
- نقابة الصحافيين الفلسطينيين تحذر من تداول معلومات غير صحيحة حول فيروس “كورونا” والأمن…
- فلسطين.. إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 26 إحداها في العناية المكثفة
- منع السفر خارج الضفة الغربية بسبب فيروس كورونا
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الشرق الأوسط
الخليج الإماراتية
- قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً
- جانتس و«العربية» يخططان لتشكيل حكومة «إسرائيلية»
الغد الأردنية
الاهرام المصرية
- وزير الداخلية الجزائري يتهم إسرائيل بالعمل على هدم بلاده
الشروق المصرية
- الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا إلى 75
- ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 75 حالة بينهم طفل 9 سنوات
- الخارجية الفلسطينية تحذر من استغلال إسرائيل الانشغال العالمي بكورونا
- وزير الداخلية الجزائري يتهم إسرائيل بالعمل على هدم بلاده
الشرق القطرية
الاخبار اللبنانية
- 1700 إصابة بـ«كورونا» في مصر... واتجاه لوقف السياحة
- خيبة إسرائيلية من مرحلة ما بعد سليماني: انتصار الجيش السوري بدَّد الرهانات
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الصحة بغزة: ارتفاع وفيات "حريق النصيرات" إلى 15
- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية
- مستوطنون يعتدون على مواطنين جنوب نابلس
- (إسرائيل) تعلن ارتفاع إصابات "كورونا" إلى 76
- قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة
- تركيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا"
- إصابة وزيرة بريطانية بفيروس "كورونا"
- الصين تسجل 22 حالة وفاة و24 إصابة جديدة بـ "كورونا"
- واشنطن: كل الخيارات مطروحة على الطاولة لدعم تركيا في سوريا
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القدس المحلية
- هآرتس: بلدية كرمئيل ترفض تمويل نقل مئات الطلاب الفلسطينيين لمدارسهم
- تعقد المشهد السياسي في "إسرائيل" واجتماعات متواصلة بشأن الحكومة المقبلة
- البدء بصرف المِنح لضحايا "فاجعة النصيرات" في غزة
- "كورونا" ينتشر في مستوطنات الضفة والقدس
- اعتقال 10 مواطنين وإصابة اثنين خلال حملة اعتقالات في رام الله وجنين
- صحة غزة تؤكد خلو القطاع من كورونا
جريدة الأيام
- نتنياهو يتملص من الحجر وترامب مستعد للفحص
- »تسجيل 4 إصابات كورونا جديدة في بيت لحم يرفع عدد الإصابات في الضفة إلى 30
- »إصابات في قلقيلية ومستوطنون يحاولون اختطاف طفلين في ترمسعيا
- »"منتدى غاز شرق المتوسط": ساحة مواجهة جديدة لتثبيت الحقوق الفلسطينية
- »إسرائيل، غزة، وبينهما كورونا.. !
- »حان الوقت لقيام حكومة إسرائيلية تضمّ القائمة المشتركة
الحياة الجديدة
- ملحم: فلسطين أفضل بكثير من دول مجاورة بإجراءاتها بمحاربة "كورونا"
- اشتية يبحث مع القطاع الخاص تعزيز الشراكة لإدارة أزمة "كورونا"
- دار الإفتاء الفلسطينية تصدر فتوى حول المنهج الإسلامي في التعامل مع الأوبئة
- الاحتلال يعتقل شابا بالقدس المحتلة
وكالة صفا
- صرف منح لشهداء ومصابي ومتضرري حريق النصيرات اليوم
- إصابة فتى واعتقاله الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا برام الله وجنين
- يستمر لأيام والأرصاد تحذر ارتفاع ملموس للحرارة اليوم ومنخفض جوي عميق غدًا
- إصابات خلال صد هجوم للاحتلال بجبل العرمة بنابلس
- أهالي مخيم درعا يواجهون مأساة الحصول على الخبز
- "الإعلام": إصابة الصحفي عبد الحق إمعان باستهداف حراس الحقيقة
وكالة الراي الفلسطينية
- صور 13 إصابة خلال اقتحام الاحتلال لجبل العرمة جنوب نابلس
- استشهاد شاب يرفع عدد ضحايا حريق النصيرات إلى 15
- الصحة: نتائج الفحوصات للمعتمرين العائدين إلى غزة سليمة
- صرف منح لأهالي شهداء ومصابي ومتضرري حريق النصيرات اليوم
- محدث الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة
- مستوطنون يعتدون على شابين جنوب نابلس
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سما نيوز
- الصحة الاسرائيلية : ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 76
- رئيس الشاباك السابق : "إسرائيل ينتظرها سيناريو قاتم لمستقبلها والسبب الإرهابيين اليهود "
- وفاة شاب يرفع عدد ضحايا "فاجعة النصيرات" إلى 15
- العدد مرجح للزيادة: الصحة الاسرائيلية تعلن ارتفاع عدد مصابي كورونا لـ75
- إصابة جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم ترفع عدد الإصابات لـ 30
فلسطين اليوم
في محاولة للسيطرة على موقع تاريخي أثري فوق قمته
22 إصابة بينهم 3 إصابات خطيرة خلال تصدي سكان نابلس لإقتحام قوات الاحتلال لجبل "عرمة"
تقرير خاص
بقلق وكوميديا وترقُّب.. هكذا يتابع الغزّيون مستجدات "فيروس كورونا"
الصحة:فحوصات 77 عينة من الضفة والعائدين من العمرة بغزة خالية من "كورونا"
الصحة :ارتقاء الشاب "عدي الزريعي" متأثرًا بإصابته يرفع شهداء حريق النصيرات لـ15
عرب 48
- الضفة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 30
- مستوطنون يحاولون اختطاف طفلين فلسطينييْن بعد الاعتداء على عائلتهما
- قطاع غزة المحاصر يتجهّز لفيروس كورونا
- الشاباك يتولى مسؤولية حراسة غانتس
- الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 75
- نتنياهو يتملص من الحجر وترامب مستعد للخضوع لفحص كورونا
- تشديد القيود لمواجهة كورونا
- تقرير: إجراءات أمنية جديدة للاحتلال ضد
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من الضفة
- 17 إصابة بينها 3 حرجة جراء قمع الاحتلال المعتصمين في جبل العرمة جنوب نابلس
- مستوطنون يعتدون على شابين جنوب نابلس
- ملحم: فحوصات لـ "77" عينة من جميع المحافظات تظهر خلوها من الإصابة بكورونا
حدث في مثل هذا اليوم
11 آذار (مارس)
- 2008م في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم خرجت في مدينة غزة الحيوانات في مسيرة انتهت باعتصام بالقرب من مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة تنديداً بالحصار المفروض على قطاع غزة, ومطالبة بتفعيل بنود ومعاهدات حقوق الإنسان, تحت عنوان "نداء الحيوان من أجل حقوق الإنسان".
- 2002م مجزرة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، حيث توغلت قوات العدو الإسرائيلي في مخيم جباليا، وقامت بتدمير عدد كبير من البيوت والورش الصناعية، وبإطلاق النار على العشوائي على السكان الآمنين مما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا وجرح العشرات.
- 1994م حركة "كاخ" المتطرفة تهدد بارتكاب مجزرة ما لم يفرج عن زعيمها المعتقل بنيامين كهانا نجل الحاخام الإرهابي مائير كهانا (قُتل بنيامين في كمين نصبه مسلحون فلسطينيون في الضفة الغربية في 31مكانون أول/ ديسمبر 2000، بينما قتل والده في نيويورك عام 1990 على يد المواطن المصري سيد نصير).
- 1991م مقتل جنديين إسرائيليين في حادث دهس بسيارة يقودها مواطن فلسطيني في غزة.
- 1978م عملية كمال عدوان وهي من أكبر العمليات الخاصة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وقامت مجموعة دير ياسين المؤلفة من 13 فدائيا بقيادة الشهيدة دلال المغربي وأمام مستعمرة هرتسيليا وقعت المعركة واشتبكت المجموعة مع القوات الإسرائيلية واستشهدت دلال المغربي و11مفدائيا وأسر اثنان جريحان وانفجرت الحافلة وقتل وجرح كل من فيها وأدت العملية إلى قتل 37 إسرائيلياً وجرح 82مآخرين بالإضافة إلى مقتل شرطي.
- 1948م قوات الجهاد المقدس في فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني (1908 - 1948) تنسف مقر الوكالة اليهودية في القدس. فيقتلون 11ممستعمراً إسرائيلياً ويجرحون 86 آخرين تأسست الوكالة بهدف السيطرة على أراض الفلسطينيين، والعمل مع إدارة الانتداب البريطاني من تحويل فلسطين إلى "وطن قومي لليهود".
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