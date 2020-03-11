النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2438) الاربعاء 11/3/ 2020

أخبار فلسطينية

أخبار إسرائيلية

الاخبار الدولية

اخبار عربية

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الشرق الأوسط

الخليج الإماراتية

قوات الاحتلال تعتقل 15 فلسطينياً

جانتس و«العربية» يخططان لتشكيل حكومة «إسرائيلية »

الغد الأردنية

الاهرام المصرية

وزير الداخلية الجزائري يتهم إسرائيل بالعمل على هدم بلاده



الشروق المصرية

الشرق القطرية

الاخبار اللبنانية

1700 إصابة بـ«كورونا» في مصر... واتجاه لوقف السياحة

خيبة إسرائيلية من مرحلة ما بعد سليماني: انتصار الجيش السوري بدَّد الرهانات

الصحف المحلية

جريدة فلسطين

القدس المحلية

هآرتس: بلدية كرمئيل ترفض تمويل نقل مئات الطلاب الفلسطينيين لمدارسهم

تعقد المشهد السياسي في "إسرائيل" واجتماعات متواصلة بشأن الحكومة المقبلة

البدء بصرف المِنح لضحايا "فاجعة النصيرات" في غزة

"كورونا" ينتشر في مستوطنات الضفة والقدس

اعتقال 10 مواطنين وإصابة اثنين خلال حملة اعتقالات في رام الله وجنين

صحة غزة تؤكد خلو القطاع من كورونا

جريدة الأيام

الحياة الجديدة

وكالة صفا

وكالة الراي الفلسطينية

سما نيوز

فلسطين اليوم

في محاولة للسيطرة على موقع تاريخي أثري فوق قمته

تقرير خاص

عرب 48

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

11 آذار (مارس)