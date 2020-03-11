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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2438) الاربعاء 11/3/2020

11 آذار / مارس 2020 10:40

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 النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2438)  الاربعاء 11/3/2020

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11 آذار (مارس)

  • 2008م في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم خرجت في مدينة غزة الحيوانات في مسيرة انتهت باعتصام بالقرب من مقر الأمم المتحدة في مدينة غزة تنديداً بالحصار المفروض على قطاع غزة, ومطالبة بتفعيل بنود ومعاهدات حقوق الإنسان, تحت عنوان "نداء الحيوان من أجل حقوق الإنسان".
  • 2002م مجزرة جديدة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا، حيث توغلت قوات العدو الإسرائيلي في مخيم جباليا، وقامت بتدمير عدد كبير من البيوت والورش الصناعية، وبإطلاق النار على العشوائي على السكان الآمنين مما أدى إلى استشهاد 18 مواطنا وجرح العشرات.
  • 1994م حركة "كاخ" المتطرفة تهدد بارتكاب مجزرة ما لم يفرج عن زعيمها المعتقل بنيامين كهانا نجل الحاخام الإرهابي مائير كهانا (قُتل بنيامين في كمين نصبه مسلحون فلسطينيون في الضفة الغربية في 31مكانون أول/ ديسمبر 2000، بينما قتل والده في نيويورك عام 1990 على يد المواطن المصري سيد نصير).
  • 1991م مقتل جنديين إسرائيليين في حادث دهس بسيارة يقودها مواطن فلسطيني في غزة.
  • 1978م عملية كمال عدوان وهي من أكبر العمليات الخاصة التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وقامت مجموعة دير ياسين المؤلفة من 13 فدائيا بقيادة الشهيدة دلال المغربي وأمام مستعمرة هرتسيليا وقعت المعركة واشتبكت المجموعة مع القوات الإسرائيلية واستشهدت دلال المغربي و11مفدائيا وأسر اثنان جريحان وانفجرت الحافلة وقتل وجرح كل من فيها وأدت العملية إلى قتل 37 إسرائيلياً وجرح 82مآخرين بالإضافة إلى مقتل شرطي.
  • 1948م قوات الجهاد المقدس في فلسطين بقيادة عبد القادر الحسيني (1908 - 1948) تنسف مقر الوكالة اليهودية في القدس. فيقتلون 11ممستعمراً إسرائيلياً ويجرحون 86 آخرين تأسست الوكالة بهدف السيطرة على أراض الفلسطينيين، والعمل مع إدارة الانتداب البريطاني من تحويل فلسطين إلى "وطن قومي لليهود".
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