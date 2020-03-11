وفاة طفل متأثرًا بجراحه بحادث سير شرق غزة

غزة - الرأي

توفي، صباح الأربعاء، طفل متأثرا بجراحه إثر صدمه من قبل مركبة في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأفادت الإدارة العامة لشرطة المرور، بوفاة الطفل براء جهاد حمادة (5 سنوات) متأثرا بجراحه إثر صدمه من قبل مركبة من نوع جيلي في شارع كشكو بحي الزيتون أمس.