وزارة العمل تستقبل وفداً شبابياً من مركز الأمل الشبابي

غزة- الرأي

استقبلت وزارة العمل من خلال السيد وكيل الوزارة أ. موسى السَماك، وبحضور أ. نبيل المبحوح مدير عام هيئة العمل التعاوني، وفداً من المبادرين لقرية الشباب التابعة لمركز الأمل الشبابي ممثلاً برئيس الاتحاد العام للشباب م. كايد جربوع، بهدف تأسيس جمعيات تعاونية زراعية تضم فئة الشباب وتوفير فرص عمل لهم .



و أكد السَماك على دعم وزارة العمل لفئة الشباب واستعداد الوزارة لتسهيل كل ما من شأنه أن يخدم هذه الفئة ، وخاصة تسجيل الجمعيات التعاونية الجديدة لما لها من أثر إيجابي على المجتمع من ناحية التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة تعزز من دور الشباب في الاقتصاد الوطني الفلسطيني.



وأفاد المبحوح باستعداد الهيئة لتسهيل كافة الأمور اللازمة لإنشاء الجمعيات التعاونية خاصة التي تهتم بفئة الشباب .



وأفصح جربوع والوفد المرافق عن وجود تجارب زراعية فردية ناجحة بحاجة لاحتضان جسم قانوني ودعم حكومي .



وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على البدء بإجراءات تسجيل جمعيات جديدة من التوعية والإرشاد والجدوى الاقتصادية وتقديم المستندات اللازمة لذلك وفق القوانين والأنظمة المعمول بها.

