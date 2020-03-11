"الصحة" تضع عدة اجراءات في أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة أنها تستمر في جهودها للحد من انتشار العدوى داخل اقسام الطواريء والعيادات الخارجية، وتحديداً عند استقبال حالات مرضية تعاني من الاصابة بامراض تنفسية .

وأوضح د.رامى العبادلة مدير مكافحة العدوى بوزارة الصحة، أنه تم تفعيل الفرز التنفسي للحالات المترددة في اقسام الطواريء والعيادات الخارجية من خلال وضع مكتب عند مدخل الطواريء و العيادات الخارجية، ووجود حكيم مدرب، يستطيع فرز الحالات التي تعاني من أعراض التهابات الجهاز التنفسي مثل تشبه اعراض الانفلونزا ، واجراء عملية الفرز عند ملاحظته لاي مريض يعاني من أعراض تشبه اعراض الانفلونزا، واعطاء المريض كمامة جراحية، وتوجيهه الى المكان المخصص لانتظار مثل هذه الحالات،والمحافظة دائما على تطهير الايدي.

و لفت العبادلة الى أنه في حال كانت المسافة الفاصلة بين المكتب والمريض اكثر من متر لا يوجد داعي لارتداء اي واقيات شخصية من قبل الحكيم المشرف على عملية الفرز، اما اذا كانت المسافة اقل من متر فيجب عليه ارتداء كمامة جراحية

وقال العبادلة إنه يجب على الطبيب والممرض الذين سوف يتعامل مع الحالات التي تظهر عليها أعراض التهابات تنفسية تشبه الانفلونزا ارتداء كفات طبية، مريول طبي، كمامة طبية جراحية، وواقي للعينين (نظارة طبية/ واقي للوجه).

وأضاف: "يتم استدعاء المريض من مكان الانتظار الى غرفة كشف مخصصة في العيادات الخارجية، أو أسرة محددة في اقسام الطواريء، تستخدم فقط لهذه الحالات، على ان يكون هناك حاجز مادي يفصل بين الاسرة.

فيما يتم اجراء الكشف على المريض وأخذ كافة علامات الحياة والتاريخ المرضي للحالة، الى جانب اجراء الفحوصات التشخيصية التي يحتاج لها المريض وما يقدره الطبيب بما يتناسب مع الحالة.

و شدد د.العبادلة على الزام مقدمي الخدمة الصحية بخلع الكفات الطبية بسلة المهملات داخل غرفة الفحص أو بجوار السرير المخصص في الطواري، وتطهير الايدي بالمطهر الكحولي قبل مغادرة المكان، وخلع الكمامة الطبية بطريقة صحيحة خارج غرفة الفحص او خارج الستائر المحيطة بسرير المريض.