زراعة خانيونس تنظم جولة إرشادية على مزارعي البندورة

غزة- الرأي

نظم موظفو قسم الوقاية والإرشاد الزراعي في مديرية زراعة خانيونس، جولة إرشادية على مزارعي البندورة في محافظة خانيونس، وذلك لتقديم الخدمات والارشادات اللازمه، وقد رافق في الجولة عدداً من المهندسين الجدد الذين تم تعيينهم في الوزارة قبل أسبوعين.



وقالت مديرية خانيونس: "إن هذه الجولة جاءت ضمن النشاطات الميدانية المستمرة التي تنفذها باستمرار وضمن نشاطات مكثفة ومستمرة من أجل توجيه وإرشاد المزارعين حول آليات وطرق المكافحة، التي تضمن تخفيف استهلاك المبيدات قدر المستطاع للوصول إلى منتجات آمنة ومزروعات سليمة وخالية من الأمراض والآفات.

