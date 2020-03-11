"الصحة": فحوصات فيروس كورونا متوفرة والفحوصات تؤكد خلو قطاع غزة من المرض

غزة- الرأي

قال مدير دائرة المختبرات بوزارة الصحة بغزة عميد مشتهى، إن التحاليل الخاصة بفيروس (كوفيد-19) "كورونا" باتت متواجدة في المختبر المركزي لدى وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

حيث تم اجراء فحوصات للعائدين الى قطاع غزة من المستضافين في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح البري وقد كانت فحوصاتهم سلبية ولم يتم تسجيل أي اصابة بينهم مما يؤكد مجددا خلو قطاع غزة من فايروس كورونا الجديد.



ولفت مشتهى اليوم الأربعاء، إلى أن كوادر الوزارة مؤهلة لاجراء التحاليل الخاصة بالفايروس وفقاً لنماذج معدة مسبقاً للتعامل مع الأنواع المختلفة من الفيروسات، مشيراً إلى أن وزارة الصحة توفر اجراءات السلامة للكوارد التي تجري التحاليل.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن فيروس ’كوفيد-19‘ هو فيروس جديد يرتبط بعائلة الفيروسات التي ينتمي إليها الفيروس المسبب لمرض (سارز) وبعض أنواع الزكام العادي.

وكانت وزارة الصحة اتخذت سلسلة من اجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامة المواطنين

والصحة العامة للمجتمع.

حيث خصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر ( 103 ) للاستفسار والابلاغ عن اي تطورات صحية بين العائدين الى قطاع غزة، إلى جانب اجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم.