الاصلاح المالي بوزارة الحكم المحلي يعقد اجتماعه الرابع

غزة- الرأي

عقدت لجنة الاصلاح المالي اجتماعها الرابع في بلدية غزة، للعمل على اتمام خطة الاصلاح المالي للهيئات المحلية.

حيث تضمن الاجتماع مناقشة الخطة التنفيذية الخاصة بعملية الاصلاح المالي والمتضمنة على الاهداف والانشطة ومؤشرات القياس ، ضمن محور عملية الاصلاح المالي على مستوى الهيئة المحلية وعلاقتها مع المجتمع المحلي والعلاقات الخارجية.

وأوصت اللجنة على ضرورة تحديث النظام المالي للهيئات المحلية، واعتماد برنامج مالي موحد، بالإضافة إلى وضع أنشطة لكيفية العمل على زيادة الايرادات وترشيد النفقات.

يشار إلى أن لجنة الاصلاح المالي برئاسة وزارة الحكم المحلي وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمدراء الماليين في البلديات الخمس الكبرى..