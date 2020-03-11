مستشفى العيون تستأنف إجراء عمليات الشبكية للمرضى منذ بداية مارس

غزة- الرأي

أعلن د.حسام داوود مدير مستشفى العيون، عن استئناف اجراء عمليات الشبكية للمرضى منذ بداية مارس الجارى، و ذلك بعد توقف اجرائها على مدار عام كامل بسبب عطل وحدات التكييف المركزى بغرف العمليات داخل المستشفى.

و أفاد د.داوود، أنه تم اجراء خمس عمليات منذ بداية مارس الحالي، لمرضى مسنين بمعدل واحدة أسبوعيا جراء تكلفة المواد و المستلزمات الطبية الخاصة بهذه العمليات، و التى تستغرق من ساعة الى ساعتين و نصف.

ولفت الى أنها كانت تحول الى مستشفيات الضفة الغربية خلال العام الماضى حيث تم تحويل ما يقارب من (50) حالة خلال توقف العمليات بالمستشفى مما زاد العبء الجسدى و المادى للمرضى.

و قال إنه تم اجراء عملية شبكية في الأول من مارس وصفها بذات المهارة لاحدى المسنات التى تتجاوز (65) عاما كادت أن تفقد الرؤية، حيث كانت تعانى من التصاقات شديدة في العين نتيجة نزيف في العين أدى الى شبه فقدان بالرؤية الى جانب وجود مياه بيضاء في العين.

وأوضح أنه تم اجراء عمليتين في آن واحد للمريضة و التى استغرقت الثلاث ساعات، والمريضة الان وضعها مستقر و تتمكن من الرؤية على بعد أمتار خاصة وأنها كانت من ذوى الأمراض المزمنة حيث تعانى من مرض السكر و الضغط و القلب.

و نوه داوود الى اجراء (11) عملية تثبيت قرنية مخروطية منذ بداية العام و تصنف من العمليات الكبرى و التى تجرى للمرضى ذوى القرنية المخروطية من عمر (15-35) عاما، مشيرا الى أنها تؤدى الى ضعف شديد فى الرؤية في حال عدم اجرائها و بالتالى يضطر المريض الى تركيب قرنية.

و في سياق آخر، أوضح داوود أن المستشفى يستقبل الحالات الطارئة ليلا من جميع محافظات قطاع غزة و يتم اجراء العمليات للمحتاجين في ذات الليلة حيث تم اجراء ما يقارب من (15) حالة منذ بداية مارس شملت عمليات في مجرى العين و مقلة العين .

و لفت الى أنه يتم اجراء عمليات حقن الافاستين للاطفال الخدج حديثى الولادة بعد خروجهم من الحضانة نتيجة تعرضهم لنسبة اكسجين عالية و التى تؤدى الى تكوين أوعية دموية في الشبكية و بالتالى حدوث نزيف في الشبكية وفقدان البصر.

وقال إنه تم فحص (8) حالات منذ بداية مارس و اجراء حقن الافاستين لاثنان منهم ،موضحا أنه تم تفعيل خدمة حقن الافاستين للخدج منذ أربع سنوات بعد أن كانت تحول الى العلاج بالخارج.

وأشار مدير مستشفى العيون ،الى اجراء (506) عملية مختلفة منذ استئناف اجراء العمليات منذ بداية 2020 منها اجراء (137) عملية مياه بيضاء للبالغين و (9) عمليات مياه زرقاء أيضا للبالغين.

كما و تم اجراء (96) عملية تجميل ، و (205) عملية للأطفال من بينها (17) عملية مياه بيضاء للأطفال و التى تصنف ضمن العيوب الخلقية ، بالاضافة الى اجراء (106) عملية حقن أفاستين.