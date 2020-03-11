سلطة الأراضي تنجز دليل الإجراءات ودليل الخدمات للعام 2020

غزة- الرأي

أنجزت وحدة التخطيط والسياسات في سلطة الأراضي، دليل الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحقيق جودة الخدمات المقدمة للجمهور وللموظفين العاملين في الإدارات المختلفة .

وأفادت سلطة الاراضي أن الدليل يتيح للمواطن معرفة الخدمات والإجراءات والمراحل التي تمر فيها المعاملة والوثائق والمستندات المطلوب توافرها والرسوم المطلوبة لإنجاز أي معاملة.

بينما يوضح دليل الإجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي للمواطنين والموظفين الإجراءات والخطوات والنماذج المعمول بها بشكل تفصيلي ويشكل دليل الإجراءات مرجعاً مهما ً للموظفين حال الاختلاف على اليات تنفيذ المعاملات كما يشتمل الدليل على السياسة التي تحكم هذه الإجراءات والجهة المسؤولة عن التنفيذ والمرجع القانوني لهذه الإجراءات.

بدوره أكد رئيس سلطة الأراضي ماهر أبو صبحة، على انجاز هذه الأدلة واتاحتها للجمهور وللمواطنين عبر الموقع الالكتروني لسلطة الأراضي خطوة مهمة في سبيل تحسين العمل وتجويد الخدمات بما يسهل سرعة الإنجازات من خلال التحديد المسبق للخطوات المتسلسلة التي تمر بها المعاملة والأوراق والرسوم المطلوبة .

كما يساهم في تخفيف الضغط على الموظف من خلال توضيح السياسات والإجراءات لكل معاملة ويخفف من تردد المراجعين على المكاتب للاستعلام عن آليات التنفيذ والمستندات اللازمة الامر الذي ينعكس بشكل إيجابي على دقة وسرعة الخدمات المقدمة.

وفي جانب أخر فإن انجار هذه الأدلة يعمل على تسهيل وتعزيز الإجراءات الرقابية على أعمال سلطة الأراضي من خلال توضيح السياسات والإجراءات المتسلسلة لكل معاملة مما يضمن تنفيذها حسب الطريقة المطلوبة ويقلل هامش الوقوع في الأخطاء .



وأوضح أبو صبحة، أن الإدارات المختلفة تعمل على قدم وساق من أجل الوصول الى اعلى نسبة ممكنة في تحقيق الجودة وتحقيق الرضا لدى متلقي الخدمات وكذلك الموظفين العاملين الذين هم يمثلون رأس مال المؤسسة وعناصر نجاحها والارتقاء بها .

رابط تنزيل ملف دليل الخدمات

