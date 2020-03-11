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مباحث بيت لاهيا تُنجز قضية سرقة مبلغ بقيمة 10 آلاف شيكل

11 آذار / مارس 2020 11:35

مباحث بيت لاهيا تُنجز قضية سرقة مبلغ بقيمة 10 آلاف شيكل
مباحث بيت لاهيا تُنجز قضية سرقة مبلغ بقيمة 10 آلاف شيكل

غزة- الرأي

أنجزت مباحث شمال قطاع غزة قسم بيت لاهيا قضية سرقة مبلغ مالي بقيمة 10 آلاف شيكل، من أحد المواطنين بعد تعرضه للضرب من قبل مجهول.

و صرح الرائد محمد الكسيح رئيس قسم مباحث بيت لاهيا في محافظة شمال غزة، أنه وبعد عمل كشف ومعاينة أمام منزل المواطن المشتكي، وحسب الإفادة تبين قيام مجهول باستغلال انقطاع التيار الكهربائي في ساعات المساء والاعتداء على المواطن وسرقته.

وأوضح الكسيح أنه تم حصر المشتبه بهم، ومن ثم تم مراجعة الكاميرات في منطقة السرقة، حتى تم الاشتباه بالمدعو "ر.س".

وأشار الكسيح إلى أنه وبعد التحقيق الأولى مع المشتبه به، اعترف على عملية السرقة، وتم ارجاع كامل المبلغ للمواطن المشتكي، وإحالة القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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