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"الزراعة" تشرع في تسييج المشتل المركزي بمحافظة خانيونس

11 آذار / مارس 2020 11:37

"الزراعة" تشرع في تسييج المشتل المركزي بمحافظة خانيونس

خان يونس- الرأي

شرعت الادارة العامة لقطاع المشاتل، ودائرة الهندسة والتصميم في وزارة الزراعة، بالعمل على تحديد الاحداثيات، وتسييج المشتل المركزي في محافظة خانيونس، والذي تقدر مساحته  بـ 35دونم، وذلك تزامنا مع البدء في نقل الدفيئات الزراعية وشبكات الري الخاصة بالمشتل.


وأكدت الزراعة أن انشاء المشتل المركزي، جاء انسجاماً مع استراتيجية الزراعة لعام 2020، والمتمثلة في النهوض بالقطاع الزراعي، ودعم المزارع الفلسطيني، وأن المشتل سوف يكون مخصص في إ نتاج الاشتال الحرجية والرعوية والزهور والزينة والنباتات الطبية والعطرية، والمثمرة.

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