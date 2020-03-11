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مباحث التموين: إخطار وإغلاق مطاعم ومخابز مخالفة لشروط السلامة برفح

11 آذار / مارس 2020 11:38

مباحث التموين: إخطار وإغلاق مطاعم ومخابز مخالفة لشروط السلامة برفح
مباحث التموين: إخطار وإغلاق مطاعم ومخابز مخالفة لشروط السلامة برفح

رفح- الرأي

نظمت شرطة مباحث تموين رفح ودائرة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وبمشاركة وقسم حماية المستهلك ووزارة الصحة، حملةً تفقديةً على مخابز ومطاعم المحافظة للتحقق من تَوفُّر إجراءات الأمن والسلامة الصحية.

وأوضح الرائد حماد أبو جزر مدير مباحث تموين رفح أنه تم التفتيش على "4" مطاعم ومخبز أقفوا مطبخ واحد عن العمل بعد إزالة اسطوانات الغاز والفرن منه، موضحًا أن المطعم يقع تحت برج سكني.

وأكد أبو جزر ان مباحث تموين المحافظة أخطرت باقي المطاعم والمخابز بإخراج جميع أنابيب الغاز إلى خارج المطاعم واستبدال خزانات السولار البلاستيك بخزانات حديد مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وأشار إلى أن مباحث التموين تُنظِّم جولات تفقدية بشكل مستمر ومنتظم على الأسواق والمخابز والمصانع والمخازن والمطاعم والفنادق والمنتجعات والمحال التجارية، وذلك مع جهات الاختصاص في وزارتي الصحة والاقتصاد.

واستمرارًا لذلك، اجتمع مدير مرور رفح المقدم وائل الهمص والمقدم خالد العجرمي رئيس قسم الأمن والسلامة والمقدم جلال شيخ العيد مدير العمليات بالدفاع المدني، لضبط سيارات توزيع أنابيب الغاز المخالفة.

مباحث التموين: إخطار وإغلاق مطاعم ومخابز مخالفة لشروط السلامة برفح 64a0c249-c45e-47bc-96fd-c01a3d93867c
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