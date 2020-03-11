صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا

أعلنت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم غدًا الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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11 آذار / مارس 2020 11:40
غزة - الرأي
أعلنت وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والأسرى المحررين الذين قُطعت رواتبهم غدًا الخميس.
وقالت الوزارة، إن الصرف سيتم عبر كافة فروع بنك البريد.
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