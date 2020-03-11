سلطة الموانئ البحرية تعقد اجتماعاً للجنة تحديث بيانات الصيادين

غزة- الرأي

عقدت سلطة الموانئ البحرية في وزارة النقل والمواصلات، اجتماعاً للجنة تحديث بيانات الصيادين برئاسة أ. محمد حمو مدير سلطة الموانئ وبحضور ممثلين عن نقابة الصيادين ومباحث الموانئ والشرطة البحرية والإدارة العامة للثروة السمكية وذلك في مكتب سلطة الموانئ البحرية.



ورحب حمو بالحضور، مؤكداً على أهمية التواصل من أجل خدمة الصيادين وإعادة ترتيب الميناء بما يخدم قطاع الصيد.



وأوضح حمو أن الهدف من تحديث البيانات هو إحصاء عدد الصيادين وغرفهم بهدف إعادة توزيع الغرف بما يتلاءم مع طبيعة عمل الصيادين وكذلك توفير الدعم اللوجستي لقطاع الصيد من خلال الجهات المانحة.

يذكر أن هذه اللجنة كلفت من قبل وكيل وزارة النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ من أجل تطوير قطاع الصيد بالتعاون مع الجهات المعنية.