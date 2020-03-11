عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من ألفي خدمة علاجية خلال فبراير

غزة- الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في عيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح "2676" خدمة علاجية للمرضى العسكريين والمدنيين خلال شهر فبراير من العام الحالي 2020م.

وأكدت مدير عيادة الخدمات الطبية العسكرية في رفح المقدم أسماء ابو هاشم أن الأطقم الطبية في العيادة قدمت "325" خدمة علاجية في الطب العام، في حين استقبل قسم العظام " 93" حالة وقسم العيون استقبل "48"حالة.

بدوره، استقبل قسم الأنف والأذن والحنجرة "60" حالة، وقسم النساء والتوليد أستقبل "80" حالة، بينما أستقبل قسم الأسنان "810" حالة وخدمات وأستقبل قسم المختبر "314" عينة مخبرية.

في حين أستقبل قسم الأعصاب "91" حالة وأستقبل قسم الباطنة والجلدية "150" حالة وقسم التمريض "330" حالة، بينما تعامل الإسعاف والطوارئ مع "34" حالة بينما صرفت الصيدلية المركزية للعيادة أكثر من "341" وصفة طبية.