وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يؤكد أهمية الإصلاح المالي في تطوير البلديات وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يؤكد على المشاركة المجتمعية بهدف الارتقاء بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية مكتب المراقب العام يتفقد شرطة محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من ألفي خدمة علاجية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تعقد اجتماعاً للجنة تحديث بيانات الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين: إخطار وإغلاق مطاعم ومخابز مخالفة لشروط السلامة برفح وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع في تسييج المشتل المركزي بمحافظة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مباحث بيت لاهيا تُنجز قضية سرقة مبلغ بقيمة 10 آلاف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنجز دليل الإجراءات ودليل الخدمات للعام 2020
أخبار » الأخبار الحكومية

عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من ألفي خدمة علاجية خلال فبراير

11 آذار / مارس 2020 11:52

عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من ألفي خدمة علاجية خلال فبراير
عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من ألفي خدمة علاجية خلال فبراير

غزة- الرأي

قدَّمت الأطقم الطبية في عيادة الخدمات الطبية العسكرية بمحافظة رفح "2676" خدمة علاجية للمرضى العسكريين والمدنيين خلال شهر فبراير من العام الحالي 2020م.

وأكدت مدير عيادة الخدمات الطبية العسكرية في رفح المقدم أسماء ابو هاشم أن الأطقم الطبية في العيادة قدمت "325" خدمة علاجية في الطب العام، في حين استقبل قسم العظام " 93" حالة وقسم العيون استقبل "48"حالة.

بدوره، استقبل قسم الأنف والأذن والحنجرة "60" حالة، وقسم النساء والتوليد أستقبل "80" حالة، بينما أستقبل قسم الأسنان "810" حالة وخدمات وأستقبل قسم المختبر "314" عينة مخبرية.

في حين أستقبل قسم الأعصاب "91" حالة وأستقبل قسم الباطنة والجلدية "150" حالة وقسم التمريض "330" حالة، بينما تعامل الإسعاف والطوارئ مع "34" حالة بينما صرفت الصيدلية المركزية للعيادة أكثر من "341" وصفة طبية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟