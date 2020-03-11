مكتب المراقب العام يتفقد شرطة محافظة الوسطى

الوسطى- الرأي

تفقد وفد من مكتب المراقب العام في وزارة الداخلية والأمن الوطني أمس الثلاثاء، مقر قيادة شرطة محافظة الوسطى ومركز شرطة دير البلح، وذلك لمتابعة سير العمل.

وضم وفد مكتب المراقب العام المقدم وسيم حبوب مدير إدارة الرقابة الإدارية والمقدم محمد الحداد مفتش تنفيذ الشرطة ولفيف من ضباط مكتب المراقب العام.

وكان في استقبال الوفد كلٌ من مدير شرطة محافظة الوسطى العميد إياد عبد الكريم سلمان، ومدير مركز شرطة دير البلح المقدم محمود مسمح، وبحضور عدد من الضباط.

واستمع وفد مكتب المراقب العام إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل في أقسام التنفيذ في المحافظة.

بدوره، أوضح المقدم حبوب أن هدف الجولة هو الرقابة والمتابعة على الإجراءات التي تتم في أقسام التنفيذ، والتعرف على قياس فعالية هذه الإجراءات للخروج بمعلومات موضوعية تكفل إحداث فارق إيجابي في تنفيذ الأعمال والمهام المنوطة بها.

من ناحيته، أثنى العميد سلمان على دور مكتب المراقب العام في الرقابة على الأداء العام لأجهزة وإدارات وهيئات الوزارة من أجل تصويب العمل نحو الأفضل.

وأشاد بالأداء الإداري والمهني للعاملين في الأقسام المتخصصة في عملهم وتحليهم بروح الفريق، وتوحيد الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بالعمل الشرطي، مبيناً أن الجولات الرقابية التي تنفذ من قبل الجهات الرقابية تعالج التجاوزات وتساهم في تطوير العمل.

وتأتي جولة مكتب المراقب العام ضمن الجولات الرقابية التي يقوم بها المكتب ضمن الخطة التشغيلية لمراقبة الأداء العام لأجهزة وإدارات وهيئات الوزارة