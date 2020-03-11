" السراج" يؤكد على المشاركة المجتمعية بهدف الارتقاء بمدينة غزة

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، على أهمية دور الشباب والمرأة في النهوض بواقع المجتمع الفلسطيني، وأن المشاركة المجتمعية الفعالة في عملية البناء والتطوير، ستشكل علامة فارقة نحو الارتقاء بمدينة غزة.

وأشاد د. السراج خلال لقاءين منفصلين عقدهما في مكتبه مع مدير مبادرة "لعبة وحكاية" الناشط المجتمعي علي مهنا والصحفية هديل عطا الله، بروح التعاون والمبادرة لدى أبناء شعبنا الفلسطيني للارتقاء بواقع مدينة غزة، في ظل الظروف الصعبة.

وبين أن بلديته تفتح أبوابها لدعم المبادرات الإبداعية، ولا سيما الشبابية منها، التي تخدم مدينة غزة، وتحرص على إشراك وتعزيز دور المرأة والشباب في عملية اتخاذ القرار وتنفيذه، وتساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى حجم الوعي الذي يتمتع به شعبنا وقدرته على النهوض بواقعه وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وبحث اللقاءان تنفيذ أنشطة ومبادرات مجتمعية خلاقة لتعزيز علاقة البلدية بالجمهور وزيادة العمل التشاركي، بما يخدم أحياء المدينة وسكانها، وزيادة حملات التوعية البيئية، وتحفيز المواطنين على المشاركة في عملية فرز النفايات الصلبة.

واستمع رئيس البلدية لأفكار ومقترحات لتنفيذ أنشطة ومبادرات مجتمعية جديدة تحمل الطابع الاجتماعي والرياضي والترفيهي والتوعوي في أحياء مدينة غزة وعلى شاطئ البحر، لتعزيز مشاركة المواطنين في أنشطة البلدية وتشجيعهم على المشاركة في عملية صناعة القرار.

