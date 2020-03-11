" السراج" يؤكد أهمية الإصلاح المالي في تطوير البلديات

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، أهمية الإصلاح المالي في تطوير العمل في البلديات، وضرورة وضع نظام مالي موحد يساهم في تطوير الأداء وترشيد النفقات ويشكل مرجعية وضوابط محددة للعمل .

جاء ذلك خلال استقباله للجنة الإصلاح المالي للبلديات والتي عقدت اجتماعها الرابع في غرفة المجلس البلدي بمقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين، بحضور مدير الدائرة المالية في بلدية غزة محمد المصري، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، والأمانة العامة لمجلس الوزارء، ومدراء الدوائر المالية في بلديات رفح، وخان يونس، ودير البلح، وجباليا .

وناقش الاجتماع الخطة التنفيذية الخاصة بعملية الإصلاح المالي والمتضمنة الأهداف والأنشطة ومؤشرات القياس ضمن محور عملية الإصلاح المالي على مستوى الهيئة المحلية وعلاقتها مع المجتمع المحلي والعلاقات الخارجية.

وأوصت اللجنة بضرورة تحديث النظام المالي للهيئات المحلية، واعتماد برنامج مالي موحد، بالإضافة إلى وضع أنشطة لكيفية العمل على تحسين الوضع المالي للبلديات وترشيد النفقات.