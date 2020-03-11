وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يؤكد أهمية الإصلاح المالي في تطوير البلديات وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يؤكد على المشاركة المجتمعية بهدف الارتقاء بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية مكتب المراقب العام يتفقد شرطة محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من ألفي خدمة علاجية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تعقد اجتماعاً للجنة تحديث بيانات الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين: إخطار وإغلاق مطاعم ومخابز مخالفة لشروط السلامة برفح وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع في تسييج المشتل المركزي بمحافظة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مباحث بيت لاهيا تُنجز قضية سرقة مبلغ بقيمة 10 آلاف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنجز دليل الإجراءات ودليل الخدمات للعام 2020
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال استقباله لجنة الإصلاح المالي للبلديات

" السراج" يؤكد أهمية الإصلاح المالي في تطوير البلديات

11 آذار / مارس 2020 12:07

" السراج" يؤكد أهمية الإصلاح المالي في تطوير البلديات

غزة- الرأي

أكد رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، أهمية الإصلاح المالي في تطوير العمل في البلديات، وضرورة وضع نظام مالي موحد يساهم في تطوير الأداء وترشيد النفقات ويشكل مرجعية وضوابط محددة للعمل .
جاء ذلك خلال استقباله للجنة الإصلاح المالي للبلديات والتي عقدت اجتماعها الرابع في غرفة المجلس البلدي بمقر البلدية الرئيس في ميدان فلسطين، بحضور مدير الدائرة المالية في بلدية غزة محمد المصري، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، والأمانة العامة لمجلس الوزارء، ومدراء الدوائر المالية في بلديات رفح، وخان يونس، ودير البلح، وجباليا .
وناقش الاجتماع الخطة التنفيذية الخاصة بعملية الإصلاح المالي والمتضمنة الأهداف والأنشطة ومؤشرات القياس ضمن محور عملية الإصلاح المالي على مستوى الهيئة المحلية وعلاقتها مع المجتمع المحلي والعلاقات الخارجية.
وأوصت اللجنة بضرورة تحديث النظام المالي للهيئات المحلية، واعتماد برنامج مالي موحد، بالإضافة إلى وضع أنشطة لكيفية العمل على تحسين الوضع المالي للبلديات وترشيد النفقات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟