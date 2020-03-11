الصحة تجدد تأكيدها من خلو قطاع غزة من فايروس كورونا المستجد

غزة- الرأي

أكد د.مجدى ضهير نائب مدير عام الرعاية الاولية ورئيس اللجنة المركزية لمكافحة فيروس الكورونا، على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا .

وأشار ضهير إلى أن وزارة الصحة تواصل اتخاذ الاجراءات و توفير جميع المواد والمستلزمات الصحية والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع مختلف الجهات وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية .

وبين أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة حفاظاُ على صحة المواطنين ،وذلك من خلال اجراء الفحوصات الطبية لجميع العائدين الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وارشادهم بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يومًا واتباع الارشادات الصحية الوقائية ومن يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.

واوضح أنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع الوافدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا وحجرهم لمدة (14 ) يوم في مكان مخصص للحجر الصحي مجهز بكافة الخدمات الفندقية بسعة (52) غرفة .

وأعلن د.ضهير أنه جارى الانتهاء من تجهيز المستشفى الميدانى بسعة (30) سرير للحالات العادية ،ومن (6-8) سرير للعناية المركزة، مؤكدا انه تم تشكيل خمس لجان فرعية في المناطق الصحية للرعاية الاولية التابعة للجنة المركزية يتم من خلالها التحقق من سلامة الإجراءات اللازمة وتنفيذ السياسات العامة ورفع التقارير الدورية .

وبين أنه تم عقد العديد من اللقاءات التثقيفية التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال دائرة التثقيف الصحي ، وطباعة أكثر من 22 ألف مطوية تثقيفية و2000 يافطة جدارية وتوزيعهم داخل المساجد والمدارس ورياض الاطفال والمساجد والمجتمع المحلي