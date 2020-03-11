وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يؤكد أهمية الإصلاح المالي في تطوير البلديات وكالة الرأي الفلسطينية " السراج" يؤكد على المشاركة المجتمعية بهدف الارتقاء بمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية مكتب المراقب العام يتفقد شرطة محافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية عيادة الخدمات برفح تُقدم أكثر من ألفي خدمة علاجية خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الموانئ البحرية تعقد اجتماعاً للجنة تحديث بيانات الصيادين وكالة الرأي الفلسطينية صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين غدًا وكالة الرأي الفلسطينية مباحث التموين: إخطار وإغلاق مطاعم ومخابز مخالفة لشروط السلامة برفح وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تشرع في تسييج المشتل المركزي بمحافظة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مباحث بيت لاهيا تُنجز قضية سرقة مبلغ بقيمة 10 آلاف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الأراضي تنجز دليل الإجراءات ودليل الخدمات للعام 2020
أخبار » الأخبار الحكومية

لجنة السلامة بخان يونس تخطر7 نقاط لتوزيع الغاز المنزلي مخالفة للشروط

11 آذار / مارس 2020 12:31

لجنة السلامة بخان يونس تخطر7 نقاط لتوزيع الغاز المنزلي مخالفة للشروط
لجنة السلامة بخان يونس تخطر7 نقاط لتوزيع الغاز المنزلي مخالفة للشروط

خان يونس- الرأي

قامت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخطار (7) نقاط لتوزيع الغاز المنزلي تبين مخالفتها للشروط والمواصفات المطلوبة والتي تشكل خطراً على حياة المواطنين.

وتم ضبط (14) اسطوانة غاز منزلي مهترئة ومقصوصة وقامت بتحرير محضري الضبط والمصادرة وتحريز الكمية المذكورة لدى الجهات المختصة لإتلافها لاحقاً حسب النظام المتبع، وتحويل مرتكبي تلك المخالفات إلى الأجهزة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكد رئيس اللجنة م. وائل عيسى، في بيان مقتضب على أن اللجنة قد باشرت أعمالها صباح اليوم، وستمضي في حملاتها المركزة والمستمرة والتي ستطال كافة أحياء المحافظة وبلداتها، لمتابعة أداء المخابز والمصانع والمحلات المختلفة والتأكد من سلامة جمهور العاملين بتلك المنشآت والحفاظ على سلامة المواطنين ودرء المخاطر الوشيكة.
يذكر أن لجنة الأمن والسلامة تضم بلدية خان يونس ، ووزارة العمل بخان يونس، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني، ومباحث التموين .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة توزع كفالات الأيتام عن شهر مارس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟