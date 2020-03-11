لجنة السلامة بخان يونس تخطر7 نقاط لتوزيع الغاز المنزلي مخالفة للشروط

خان يونس- الرأي

قامت لجنة الأمن والسلامة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخطار (7) نقاط لتوزيع الغاز المنزلي تبين مخالفتها للشروط والمواصفات المطلوبة والتي تشكل خطراً على حياة المواطنين.

وتم ضبط (14) اسطوانة غاز منزلي مهترئة ومقصوصة وقامت بتحرير محضري الضبط والمصادرة وتحريز الكمية المذكورة لدى الجهات المختصة لإتلافها لاحقاً حسب النظام المتبع، وتحويل مرتكبي تلك المخالفات إلى الأجهزة القضائية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد رئيس اللجنة م. وائل عيسى، في بيان مقتضب على أن اللجنة قد باشرت أعمالها صباح اليوم، وستمضي في حملاتها المركزة والمستمرة والتي ستطال كافة أحياء المحافظة وبلداتها، لمتابعة أداء المخابز والمصانع والمحلات المختلفة والتأكد من سلامة جمهور العاملين بتلك المنشآت والحفاظ على سلامة المواطنين ودرء المخاطر الوشيكة.

يذكر أن لجنة الأمن والسلامة تضم بلدية خان يونس ، ووزارة العمل بخان يونس، ودائرة الطب الوقائي بوزارة الصحة الفلسطينية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وجهاز الدفاع المدني، ومباحث التموين .