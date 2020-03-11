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"العبادلة": الكمامة الطبية هي المناسبة للمتعاملين المباشرين بالحالات المصابة

11 آذار / مارس 2020 12:35

د.العبادلة: الكمامة الطبية هي المناسبة للمتعاملين المباشرين بالحالات المصابة
د.العبادلة: الكمامة الطبية هي المناسبة للمتعاملين المباشرين بالحالات المصابة

غزة- الرأي

أكد د. رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة خلو قطاع غزة من فيروس كورونا المستجد، مشيرا  إلى أنه في حال الاشتباه بالمرض يستلزم استخدام الكمامة الطبية التي يستخدمها الأطباء والممرضين خلال العمليات الجراحية للحماية من الفيروس وهي عبارة عن شريط من لونين.

و قال  إن اللون الأبيض لديه قدرة على امتصاص الرذاذ الذي يخرج من الأنف والفم، والجهة ذات اللون الأزرق تحتوي على طبقة مفلترة تمنع دخول أي نوع من البكتيريا أو الجراثيم. حيث تتألف هذه الجهة من ثلاث طبقات رفيعة للغاية، وتعتبر الطبقة الوسطى منها بمثابة مصفاة للجراثيم، حيث تحتوي على سائل قادر على تصفية الهواء الداخل.


وأوضح د. العبادلة أن الكمامات الطبية يستخدمها المصاب نفسه والمتعاملين المباشرين مع الحالة المشتبه بإصابتها بالفيروس، وللمرضى الذين يعانون من التهاب الجهاز التنفسي، مشيرا انه لا يمكن استبدال الكمامة الطبية بقطع القماش لأنها تتبلل وتصبح مادة رطبة لاستقبال الفيروس.

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