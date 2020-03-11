الصحة..استنفار وجهوزية لمنع زحف "كورونا" لغزة

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

حالة من الذعر والخوف أثارها فيروس كورونا المستجد في أرجاء العالم، فحاصرت الدول نفسها بنفسها جراء تفشيه بسرعة البرق، بعد أن حصد أرواح الآلاف من البشر، وما زال يحصد الكثير في طريقه دون أن يتوصل العلماء لمصل للوقاية منه.

وفي قطاع غزة الصغير والمحاصر منذ ما يزيد عن 13 عاماً، الأمر مغاير تماماً، فالحصار والعزلة عن العالم الخارجي جاء هذه المرة بفائدة، ومنع الأذى من أن يقترب من الأهالي الصامدين على مدار سنوات الحصار.

وبالرغم من خلو غزة من هذا الفيروس القاتل، إلا أن وزاره الصحة بغزة لم تسجل أي إصابة بهذا المرض، في وقت لا تألو جهداً في الحفاظ على صحة المواطنين، واتخذت سلسلة من اجراءات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا.

د.مجدى ضهير نائب مدير عام الرعاية الاولية ورئيس اللجنة المركزية لمكافحة فيروس الكورونا، أكد على خلو قطاع غزة من فيروس كورونا.

وأشار ضهير إلى أن وزارة الصحة تواصل اتخاذ الإجراءات، وتوفير جميع المواد والمستلزمات الصحية والتجهيزات اللازمة بالتعاون مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية.

وبين أن الطواقم الطبية تعمل على مدار الساعة حفاظاُ على صحة المواطنين، وذلك من خلال اجراء الفحوصات الطبية لجميع العائدين الى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وارشادهم بضرورة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي الاحترازي لمدة 14 يومًا، واتباع الارشادات الصحية الوقائية، ومن يخالف سيقع تحت طائلة المسؤولية.

ووفق ما ذكره فإنه تم وضع بروتوكول للتعامل مع الوافدين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا وحجرهم لمدة (14) يوم في مكان مخصص للحجر الصحي مجهز بكافة الخدمات الفندقية بسعة (52) غرفة.

وأعلن ضهير أنه جارى الانتهاء من تجهيز المستشفى الميداني بسعة (30) سرير للحالات العادية، ومن (6-8) سرير للعناية المركزة، مؤكدا أنه تم تشكيل خمس لجان فرعية في المناطق الصحية للرعاية الأولية التابعة للجنة المركزية، يتم من خلالها التحقق من سلامة الإجراءات اللازمة، وتنفيذ السياسات العامة ورفع التقارير الدورية.

والى جانب ذلك، عقدت وزارة الصحة العديد من اللقاءات التثقيفية التوعوية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خلال دائرة التثقيف الصحي، إضافة الى طباعة أكثر من 22 ألف مطوية تثقيفية و2000 يافطة جدارية، وتوزيعهم داخل المساجد والمدارس ورياض الاطفال والمساجد والمجتمع المحلي.

وخصصت الوزارة الرقم المجاني المباشر (103) للاستفسار والابلاغ عن أي تطورات صحية بين العائدين الى قطاع غزة، إلى جانب اجراءات الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوماً من تاريخ وصولهم.

كوادر طبية مؤهلة

من جهته، قال مدير دائرة المختبرات بوزارة الصحة بغزة عميد مشتهى:" إن التحاليل الخاصة بفيروس (كوفيد-19) "كورونا" باتت متواجدة في المختبر المركزي لدى وزارة الصحة الفلسطينية في غزة".

وأوضح مشتهى أنه تم اجراء فحوصات للعائدين الى قطاع غزة من المستضافين في مركز الحجر الصحي بمعبر رفح البري، وقد كانت فحوصاتهم سلبية ولم يتم تسجيل أي اصابة بينهم، مما يؤكد مجددا خلو قطاع غزة من فايروس كورونا الجديد.

ولفت مشتهى، إلى أن كوادر الوزارة مؤهلة لإجراء التحاليل الخاصة بالفايروس وفقاً لنماذج معدة مسبقاً للتعامل مع الأنواع المختلفة من الفيروسات، مشيراً إلى أن وزارة الصحة توفر اجراءات السلامة للكوادر التي تجري التحاليل.

الكمامة الطبية..الأنسب

وتعتبر الكمامة الطبية الحل الأمثل للحماية من الإصابة بالفيروس في حال تواجد أشخاص مصابين به في أي مكان.

وفي هذا الإطار، أكد د. رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى في وزارة الصحة، إلى أنه في حال الاشتباه بالمرض يستلزم استخدام الكمامة الطبية التي يستخدمها الأطباء والممرضين خلال العمليات الجراحية للحماية من الفيروس، وهي عبارة عن شريط من لونين، لافتا الى خلو غزة من الفيروس.

وقال:" إن اللون الأبيض لديه قدرة على امتصاص الرذاذ الذي يخرج من الأنف والفم، والجهة ذات اللون الأزرق تحتوي على طبقة مفلترة تمنع دخول أي نوع من البكتيريا أو الجراثيم، حيث تتألف هذه الجهة من ثلاث طبقات رفيعة للغاية، وتعتبر الطبقة الوسطى منها بمثابة مصفاة للجراثيم، حيث تحتوي على سائل قادر على تصفية الهواء الداخل".

وأوضح د. العبادلة أن الكمامات الطبية يستخدمها المصاب نفسه والمتعاملين المباشرين مع الحالة المشتبه بإصابتها بالفيروس، وللمرضى الذين يعانون من التهاب الجهاز التنفسي، مشيرا أنه لا يمكن استبدال الكمامة الطبية بقطع القماش، لأنها تتبلل وتصبح مادة رطبة لاستقبال الفيروس.

نصائح هامة

وأوصى العبادلة المواطنين بتجنب التجمهر والتواجد في الأماكن المزدحمة، وذلك ضمن اجراءات الوقاية وحماية المجتمع من فايروس كورونا المستجد.

وأكد على ضرورة التجاوب والتعاطي الايجابي مع كافة الاجراءات التي تعلن عنها وزارة الصحة من بينها التزام العائدين الى غزة وخاصة المعتمرين بالحجر المنزلي مدة (14) يوم من عودتهم.

كما وجه دعوته الى كبار السن وذوي المناعة الضعيفة إلى الحد من الحركة والتزامهم طرق الوقاية السليمة، إضافة الى عدم المصافحة بالتقبيل والعناق، وعدم استخدام الأغراض الشخصية لشخص آخر.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن فيروس (كوفيد-19) هو فيروس جديد، يرتبط بعائلة الفيروسات، التي ينتمي إليها الفيروس المسبب لمرض (سارز) وبعض أنواع الزكام العادي.







